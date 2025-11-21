Hrgota: Morda bodo prišli do spoznanja pri poletih, Domen Prevc? Ne bom skrival

Robert Hrgota je vstopil že v svojo šesto sezono v vlogi glavnega trenerja slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih. Zaradi vseh uspehov, ki jih je s svojimi izbranci dosegel v minulih letih, bodo tudi v olimpijski zimi 2025/26 pričakovanja domače javnosti zelo velika, česar se sam dobro zaveda. Toda 37-letni Velenjčan ne beži od visokih ciljev. Kakor je med drugim razkril v zanimivem pogovoru za Delo, bo s svojimi skakalci visoko meril tudi v tej sezoni svetovnega pokala, ki se je za naš tabor danes uspešno začela v Lillehammerju.