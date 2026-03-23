Hrgota: Morda nas je Domen že razvadil

Konec tedna na Norveškem v znamenju vetrovnih sunkov, odpovedi in dvojnih stopničk Nike Prevc. Zdaj je na vrsti Planica.

Slovenska športna javnost se je v tej zimi navadila na zmagoslavja našega skakalnega tabora, predvsem v izvedbi Domna in Nike Prevc. Zato je bil tokrat kar nenavaden ta predplaniški konec tedna na Norveškem, ko uvrstitve na najvišjo stopničko vsaj enega od omenjenih članov družine Prevc https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/slovenski-niki-zelita-na-svrh ni bilo, za povrh pa je včerajšnjo možnost za zmagovito Domnovo popotnico proti Planici odpihnil močan skandinavski veter. Prireditelji so čakali in prestavljali začetek tekme, ki pa je na koncu v Vikersundu niso dočakali. Tako je med izidi nedeljskega sporeda ostala zabeležena le dopoldanska tekma deklet, po kateri je naša šampionka osvojila 2. mesto. Sicer pa je zapuščala prizorišče s podobnim občutkom kot brat: če ne bi bilo vetra, bi ...