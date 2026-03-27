Hrgota: Napovedujejo nove spremembe, predvidevam, da zaradi Domnove prevlade

Za slovensko reprezentanco v smučarskih skokih se bo jutri končala še ena zelo uspešna sezona, v kateri je kraljeval Domen Prevc, ki bo po velikem finalu v Planici dvignil v zrak svoj prvi veliki kristalni globus. Veliko zaslug za vse uspehe ima seveda tudi strokovni štab z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu. V daljšem pogovoru za Delo je 37-letni Velenjčan razkril marsikaj zanimivega o našem skupnem zmagovalcu svetovnega pokala, preostalih varovancih, mladincih, pogajanjih za nadaljevanje dela, najlepših spominih na Planico ...

Ko se že zdi, da boste težko ponovili uspehe iz prejšnje sezone, vam uspe narediti korak naprej. Kaj je skrivnost vašega uspeha?

»No, kakšne posebne skrivnosti ni. Zares je kar težko verjetno, kako lepo se nam že več let pokrivajo dejavniki in sestavljajo koščki v mozaik. Za doseganje vrhunskih rezultatov moraš imeti pravi značaj, poleg tega moraš biti pripravljen vlagati precej truda. Če želiš biti uspešen, moraš pač trdo delati, in to dalj časa. Enako velja za strokovni štab.«