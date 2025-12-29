Hrgota: Ne verjamem, da boste to slišali od katerega trenerja

Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, je včerajšnji štart novoletne turneje v Oberstdorfu pričakal veliko bolj miren kot pred letom dni, ko njegovim izbrancem sprva ni steklo po načrtih. Na začetku olimpijske zime je slika povsem drugačna: Domen Prevc vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, Anže Lanišek je tretji in Timi Zajc vse boljši. Naši vodilni trije skakalci so navdušili tudi v kvalifikacijah za uvodno tekmo 74. novoletne turneje na veliki napravi pod Senčno goro ...