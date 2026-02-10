Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom

Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.

Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, po sinočnji posamični olimpijski tekmi na srednji napravi v Predazzu, na kateri so Domen Prevc (6.), Timi Zajc (21.) in Anže Lanišek (26.) iztržili manj od pričakovanj, ni bil (pretirano) razočaran. »To je bila res neverjetna tekma. Čeprav smo pričakovali presenečenja, je zmagovalni oder kljub temu zelo zanimiv,« je v mešani coni uvodoma.dejal Hrgota. Kot je pristavil, se ti morajo na olimpijskih igrah za kolajno res pokriti vse stvari. «Domnu je uspel en dober skok, kar je bilo premalo, da bi osvojil odličje. Šele pri finalnem je začutil, v katero smer mora iti, zato verjamem, da je to dobro izhodišče pred tekmo mešanih ekip,» je ocenil selektor naše reprezentance in glede Laniška pristavil, da je pregorel. Domen ...