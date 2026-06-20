Hrgota ošvrknil pristojne, o ponudbi iz Nemčije pa: To sem tudi jaz slišal

Glavni trener slovenske moške skakalne vrste Robert Hrgota je skupaj s preostalimi člani strokovnega štaba pred začetkom priprav za novo sezono uvedel novost – reprezentante je namreč razdelil v dve skupini. V eni so Žiga Jančar, Lovro Kos, Žak Mogel in Rok Oblak, ti so prve skoke opravili konec maja, v drugi pa naši »vlečni konji« Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc, ki so začeli skakati šele v tem tednu.

»V prvi triadi, kakor pravimo uvodnim trem tednom, je bil pri vseh poudarek na krepitvi bazične pripravljenosti, junija pa smo začeli uvajati individualne pristope. Tisti, ki se bodo udeležili že prvih tekem za veliko nagrado (1. in 2. avgusta v Visli), imajo nekoliko drugačen program in bodo morda že malo prej pripravljeni, medtem ko so naši 'vlečni konji', kot jim rečem ...