Hrgota po diskvalifikaciji Prevca: Štirje skakalci so lahko prednost

Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s štirimi mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingenthalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota sicer obžaluje izgubljeno priložnost za dodatno kvoto, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.

»Rad bi vseeno poudaril, da primarna naloga Domna ni bila kvota, ampak smo želeli tekmovalno obdobje letos nekoliko drugače zastaviti, bolj inovativno. Celinski pokal se mi je zdel za to zelo primeren,« je pojasnil Hrgota. Slovenci so si dodatno mesto želeli predvsem prek nastopov Žige Jančarja, ki je po selektorjevi oceni na tekmah poletne velike nagrade kazal visoko raven skakanja, vendar mu kvote ni uspelo osvojiti.

»Želeli smo si petega skakalca. Žal se ni izšlo,« je priznal Hrgota, ki pa v tem ne vidi nujno zgolj slabosti. V celinskem pokalu bo zdaj znotraj slovenskih skakalcev večja konkurenca za mesta, najboljši pa si bo moral nastop med svetovno elito izboriti z dobrimi rezultati. Selektor si želi, da bi tako v svetovni pokal prišel še bolje pripravljen skakalec, ki bo lahko konkurenčen tudi na najvišji ravni.

Diskvalifikacija zaradi 1,5 centimetra

Diskvalifikacija Domna Prevca je bila posledica neustreznega dresa. Pri kontroli so namreč ugotovili, da je bil obseg na zgornjem delu stegna za 1,5 centimetra prevelik. Hrgota je ob tem pojasnil, da Prevc ni uporabil kombinezona, ki je bil načrtovan in pripravljen za tekmo: »Na celinskem pokalu lahko izbiraš med več dresi. Domen se je odločil za drugega, ki pa ni bil pripravljen za tekmo glede na njegove takratne mere. Vmes je namreč shujšal in izgubil približno centimeter obsega stegna, pri tem dresu pa tega nismo ustrezno upoštevali.«.

Dres Domna Prevca je bil prevelik za manj kot dva centimetra, a je bilo to dovolj, da je ostal brez uvrstitve. FOTO: Voranc Vogel

Obenem priznava, da morajo biti pri opremi dosledni: »Seveda nismo šli na tekmo po diskvalifikacijo. Moramo biti bolj pozorni, da se to ne ponovi.«

Razen tega so priprave po njegovih besedah potekale po načrtih. Pri najboljših posameznikih opaža napredek, veseli ga tudi, da se Lovro Kos vrača na želeno raven. Zadovoljen je zlasti z Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem, medtem ko si želi, da bi se oblikoval še stabilen četrti skakalec. »Zelo pomembno je, da imamo štiri močne in stabilne člane. Pri prvih treh sem zadovoljen, želim pa si, da bi se jim pridružil še četrti,« pravi Hrgota.

Slovenske skakalce v naslednjih tednih čaka še nekaj pomembnih korakov pred začetkom zime in uvodno tekmo sezone v Lillehammerju. Najprej se bodo odpravili na priprave v Planico, kjer bodo preizkušali določene novosti. Po zadnji tekmi poletne velike nagrade v Klingenthalu konec tedna pa bodo v Kranju začeli vaditi na ledeni smučini, zadnje tri tedne pred odhodom na prve zimske tekme pa bodo priprave znova povezali med Planico in Kranjem. Hrgota tako kljub izgubljeni dodatni kvoti ostaja osredotočen na glavni cilj: v zimo vstopiti čim bolje pripravljen, s stabilno ekipo in skakalci, ki bodo sposobni posegati po najvišjih mestih.