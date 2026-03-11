Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Do konca sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih 2025/26 so ostale še tri postaje, dve na Norveškem in nato še veliki finale v Planici. Konec tega tedna se bodo skakalci in skakalke med seboj merili na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer bodo na sporedu zadnje tekme v sezoni na veliki napravi.

Glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš bo v primerjavi z Lahtijem opravil eno spremembo v ekipi, in sicer bo namesto Jerice Jesenko priložnost znova dobila Maja Kovačič, ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju prispevala pomemben delež k zlatima kolajnama slovenske ženske in mešane ekipe, na posamični tekmi pa je bila četrta. Ob njej bodo na Holmenkollnu naše barve branile še skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bodo nato letele tudi v Vikersundu, Slovenijo pa bosta nad Oslom zastopali tudi Taja Bodlaj in Ema Klinec.

Timi Zajc bo izpustil tekme na Holmenkollnu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi selektor naše moške reprezentance Robert Hrgota bo v primerjavi s tekmami na Finskem opravil eno menjavo v moštvu, doma pa bo ostal Timi Zajc, ki mu v zadnjem obdobju ni šlo po željah. Namesto njega bo priložnost dobil 20-letni Žiga Jančar. Ob njem bodo na Norveško odpotovali še skupni zmagovalec Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.