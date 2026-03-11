  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Robert Hrgota se je odločil za menjavo v slovenskem moštvu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Robert Hrgota se je odločil za menjavo v slovenskem moštvu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
11. 3. 2026 | 17:17
11. 3. 2026 | 18:04
1:43
A+A-

Do konca sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih 2025/26 so ostale še tri postaje, dve na Norveškem in nato še veliki finale v Planici. Konec tega tedna se bodo skakalci in skakalke med seboj merili na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer bodo na sporedu zadnje tekme v sezoni na veliki napravi.

image_alt
Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš bo v primerjavi z Lahtijem opravil eno spremembo v ekipi, in sicer bo namesto Jerice Jesenko priložnost znova dobila Maja Kovačič, ki je na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu v Lillehammerju prispevala pomemben delež k zlatima kolajnama slovenske ženske in mešane ekipe, na posamični tekmi pa je bila četrta. Ob njej bodo na Holmenkollnu naše barve branile še skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bodo nato letele tudi v Vikersundu, Slovenijo pa bosta nad Oslom zastopali tudi Taja Bodlaj in Ema Klinec.

Timi Zajc bo izpustil tekme na Holmenkollnu. FOTO: Matej Družnik/Delo
Timi Zajc bo izpustil tekme na Holmenkollnu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi selektor naše moške reprezentance Robert Hrgota bo v primerjavi s tekmami na Finskem opravil eno menjavo v moštvu,  doma pa bo ostal Timi Zajc, ki mu v zadnjem obdobju ni šlo po željah. Namesto njega bo priložnost dobil 20-letni Žiga Jančar. Ob njem bodo na Norveško odpotovali še skupni zmagovalec Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Slovenski trener, ki so ga zaradi težav z alkoholom predčasno poslali domov z OI, je imel načrte, kako bi finsko reprezentanco dvignil na še višjo raven.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 08:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Priznani strokovnjak bo skušal dvigniti slovenski smučarski tek

Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 16:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po prvem Domnovem slavju je sledil šok in nato spet veselje

Domen Prevc si je kljub diskvalifikaciji dan po sestri Niki zagotovil veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec 7. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekdanji avstrijski as: Nika si zasluži prav vsak presežnik

Prevčeva s prepričljivo zmago v Lahtiju skočila do tretjega zaporednega velikega kristalnega globusa. Vesel tudi glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš.
Miha Šimnovec 5. 3. 2026 | 22:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Svojevrsten podvig mladega avstrijskega skakalca

Stephan Embacher še tretjič zapored osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec 5. 3. 2026 | 19:17
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen in Nika na pragu zgodovinskega podviga, veliki načrti župana Lahtija

Prevčeva bi si lahko že na Finskem zagotovila velika kristalna globusa v smučarskih skokih. Oba lovita tudi težko verjetne rekorde.
Miha Šimnovec 5. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Boštjan Videmšek: Pet stvari, ki jih morate vedeti o konfliktu v Iranu

ZDA so zlorabile orodje pogajanj in diplomacijo, zato si je težko predstavljati iransko vrnitev za pogajalsko mizo.
Boštjan Videmšek 10. 3. 2026 | 15:48
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Volitve

Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
10. 3. 2026 | 15:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dvajset let hotela, ki je spremenil črnogorski turizem

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiRobert HrgotaJurij TepešHolmenkollenOslo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

Volodimir Zelenski s kartami v rokah

Dolgotrajni spopadi na Bližnjem vzhodu lahko resno ogrozijo ukrajinsko zračno obrambo.
Boris Čibej 11. 3. 2026 | 18:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Novo orodje

Španci odločno nad sovražni govor na družbenih omrežjih

Premier Pedro Sanchez zaostruje boj proti tehnološkim velikanom in sovražnemu govoru.
11. 3. 2026 | 17:34
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Priznani strokovnjak bo skušal dvigniti slovenski smučarski tek

Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 16:55
Preberite več
Šport  |  Tenis
Arina Sabalenka

Ko je jezna, jo potolaži novi ljubljenec

Arina Sabalenka si je uresničila željo po lanski lovoriki na odprtem prvenstvu ZDA.
11. 3. 2026 | 16:54
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Priznani strokovnjak bo skušal dvigniti slovenski smučarski tek

Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 16:55
Preberite več
Šport  |  Tenis
Arina Sabalenka

Ko je jezna, jo potolaži novi ljubljenec

Arina Sabalenka si je uresničila željo po lanski lovoriki na odprtem prvenstvu ZDA.
11. 3. 2026 | 16:54
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
PIETRA

Uradno najboljša picerija v Srbiji in 26. v Evropi

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Najbližje morje s petimi zvezdicami

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 10:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo