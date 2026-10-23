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Hrgota se ne boji konkurence, bolj ga skrbijo lobiji in sive cone

Glavni trener slovenske vrste v smučarski skokih Robert Hrgota o finalu VN v Klingenthalu, nedavni Prevčevi diskvalifikaciji, Aignerju, Rogliču, gobarjenju ...
Robert Hrgota bo ta konec tedna pripravljenost svojih varovancev preveril na finalu velike nagrade v Klingenthalu. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Robert Hrgota bo ta konec tedna pripravljenost svojih varovancev preveril na finalu velike nagrade v Klingenthalu. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miha Šimnovec
23. 10. 2026 | 07:00
13:39
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V Lillehammerju bodo čez mesec dni (20. novembra) dvignili zastor nad 48. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, »generalko« za uvodno tekmovanje na Norveškem pa bodo ta konec tedna izpeljali s tradicionalnim finalom velike nagrade pod okriljem FIS v Klingenthalu. Slovenija bo imela v Nemčiji in nato v prvem zimskem ciklusu med elito zgolj štiri tekmovalce, kolikor ima zdaj naše zastopstvo tudi kvot. Svoj pogled na to je v zanimivem intervjuju za Delo podal glavni trenerl Robert Hrgota, ki je spregovoril tudi o pripravljenosti svojih varovancev, nedavni diskvalifikaciji Domna Prevca in njegovem rumenem kartonu, mlajših slovenskih skakalcih, poletnem serijskem zmagovalcu, Avstrijcu Clemensu Aignerju, Primožu Rogliču, gobarjenju ...

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