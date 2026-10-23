Hrgota se ne boji konkurence, bolj ga skrbijo lobiji in sive cone

V Lillehammerju bodo čez mesec dni (20. novembra) dvignili zastor nad 48. sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, »generalko« za uvodno tekmovanje na Norveškem pa bodo ta konec tedna izpeljali s tradicionalnim finalom velike nagrade pod okriljem FIS v Klingenthalu. Slovenija bo imela v Nemčiji in nato v prvem zimskem ciklusu med elito zgolj štiri tekmovalce, kolikor ima zdaj naše zastopstvo tudi kvot. Svoj pogled na to je v zanimivem intervjuju za Delo podal glavni trenerl Robert Hrgota, ki je spregovoril tudi o pripravljenosti svojih varovancev, nedavni diskvalifikaciji Domna Prevca in njegovem rumenem kartonu, mlajših slovenskih skakalcih, poletnem serijskem zmagovalcu, Avstrijcu Clemensu Aignerju, Primožu Rogliču, gobarjenju ...