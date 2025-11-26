Hrgota tvegal, Lanišek izzval, Kraft prejel posebno darilo

Le dva dneva po drugem mestu Domna Prevca v Lillehammerju so se v slovenskem skakalnem taboru razveselili nove uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Na drugo stopnico se je včeraj zavihtel tudi Anže Lanišek, ki je na srednji napravi v Falunu zaostal le za avstrijskim šampionom Stefanom Kraftom.

Lanišek je bil s skokom, dolgim 96 metrov, drugi že po uvodni seriji, po kateri je za Kraftom, ki je s 97,5 metra za pol metra izboljšal več kot deset let star rekord srednje skakalnice Lugnet nekdanjega nemškega zvezdnika Severina Freunda, zaostajal za 5,2 točke. Pred Anžetovim finalnim nastopom je glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota tvegal ...