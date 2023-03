Roberta Hrgoto skrbi vreme

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je bil po trojni slovenski kvalifikacijski zmagi v Planici zadovoljen z razpletom uvoda v veliki finale 44. sezone svetovnega pokala. Kot je dejal, ga najbolj veseli, da so fantje uspešno prebili led in pokazali, kdo je doma pod Poncami. Slovenci so dobro leteli že na treningih, v kvalifikacijah pa so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc zasedli prva tri mesta, Lovro Kos je bil 20., Rok Masle pa 24.

»Pet fantov se je prebilo na tekmo, kar je lep dosežek. Všeč mi je, da je Anže še dvignil raven, vsak skok se je igral in res užival. Dobro se počuti in takoj se je videlo, da je z dobrimi občutki začel planiški vikend. Menim, da je lahko zelo močan,« je nastope svojih varovancev ocenil selektor Robert Hrgota. »Timi je z zadnjim skokom končno prebil bariero, ki se mu je prikradla, in zdaj tudi on vidi, da se da. Veseli me tudi, da Domen kljub manjši napaki na mizi nato z dobrimi občutki v zraku lahko pride tako visoko. Tudi Lovro je v igri vsaj za med deset, veseli pa me tudi za Roka, da nadaljuje v ritmu,« je še dodal glavni trener.

Po kvalifikacijah si je morda želel kakšnega skakalca več na tekmi, vendar je spomnil, da se ekipi močno pozna odsotnost poškodovanega Petra Prevca, obolelega Žige Jelarja in Ceneta Prevca, ki je lani končal kariero. Žak Mogel in Tilen Bartol pa sta za las ostala brez nastopa. Ob dobrih nastopih Slovencev ga ta čas skrbi le petkova vremenska napoved, ki nikakor ni, kot je poudaril, obetavna. V petek je na sporedu prva posamična tekma sezone, ob 14. uri je poskusna serija, prva sledi ob 15. uri.

Ni vremenar

»Sicer nisem ravno 'vremenar', a kar poslušam, ne kaže ravno najbolje za petkovo tekmo. Kot smo slišali, prihaja fronta iz Tamarja in to pomeni, da najprej pride veter. In tudi, če ne bo dežja, je problematičen veter, bočni veter. Bomo videli, šli bomo v tekmo, kot da je vse normalno, potem pa upam, da bo organizatorjem uspelo izpeljati vsaj eno serijo,« je o svojih ta čas edinih skrbeh povedal selektor.

Brez dvoma sta največja tekmeca Slovencem skupni zmagovalec sezone, Norvežan Halvor Egner Granerud, in Avstrijec Stefan Kraft, ki bosta pod Poncami med seboj obračunala za skupno zmago sezone v poletih. »Oba zelo lepo skačeta. A tudi njima se zgodi kakšen slabši skok. In ne smemo jima doma dopustiti, da bosta mislila, da lahko kar zmagata. Če ne drugega, se bomo borili,« je napovedal Hrgota. »Treba je ostati zbran, če pa nam uspe zmagati, se šele potem lahko hvalimo« je v smehu dodal.