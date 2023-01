Hrobat s sedmim mestom do izida kariere

Avstrijec Vincent Kriechmayr je zmagal v smuku za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. Za presenečenje je s številko 43 na drugem mestu poskrbel smučar iz Italije Florian Schieder (+0,23). Navdušil je tudi Slovenec Miha Hrobat (+0,46), ki se je s startno številko 45 zavihtel na sedmo mesto. Kranjčan je prišel do izida kariere. Sedemindvajsetletni Hrobat je za kar devet mest izboljšal svojo prejšnjo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Postal je tretji Slovenec, ki se je na smukih s Petelinjega grebena prebil v najboljšo deseterico. »Uspela mi je zelo dobra vožnja. Res je, da sem imel tudi nekaj sreče z vremenom. Ponavadi je ravno obratno, ko imamo tisti z višjimi štartnimi številkami slabše razmere. Je bila priložnost, ki jo je bilo treba izkoristiti. Vedel sem, da se da, na štartu sem se prepričal, da sem lahko zelo hiter,« je dejal Hrobat.

»Jutri se bom še enkrat odpravil na štart z isto miselnostjo in se še enkrat vrgel dol,« je napovedal. »Nisem najbolje zadel Ceste in nisem vedel, ali sem s seboj odnesel potrebno hitrost, srednji del je bil zelo dober, tudi zadnji del mi je uspel. Vemo, če nisi hiter na Cesti, si lahko najboljši na svetu kot Marco Odermatt, pa ti to nič ne pomaga.« Pred Hrobatom sta bila del elitne deseterice smukačev na Streifu le Andrej Šporn in Andrej Jerman. Šporn je najvišje posegel z drugim mestom 23. januarja 2010, nato je bil sedmi še leta 2012, Jerman pa je bil sedmi leta 2009. Mladinski svetovni prvak v superveleslalomu leta 2015 je bil kot 45. na startu na odlično pripravljeni progi zelo blizu premiernim stopničkam ter senzaciji, ki jo je pred nastopom Slovenca s krstnimi stopničkami uprizoril Schieder.

Vincent Kriechmayr je izpolnil svoje in želje vsakega avstrijskega smukača. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Od dosežka Švicarja slovenskega porekla Nilsa Hintermanna (+0,31), ki je osvojil tretje mesto, je Hrobata ločilo zgolj 15 stotink sekunde. Na sedmem mestu se je izenačil z Američanom Travisom Ganongom, ki je štartal kot prvi. Drugi Slovenec Martin Čater (+1,30) je smuk končal na 24. mestu, kar mu je prineslo sedem točk za svetovni pokal. Vodilni v seštevku zime, Švicar Odermatt, in vodilni v smukaškem seštevku, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, tokrat nista krojila razpleta na vrhu. Odermatt je celo pristal na repu uvrščenih na 54. mestu, Kilde pa je bil 16.

Za Avstrijca vse, kar bi si lahko želel

Olimpijski prvak, Švicar Beat Feuz, je tekmovanje končal na 28. mestu. Trikratni zmagovalec smukov v Kitzbühelu bo v soboto na drugem smuku v dveh dneh na tem prizorišču sklenil tekmovalno pot. »Za avstrijskega smukača je to vse, kar bi si lahko želel,« je po prvenstveni zmagi na smuku v Kitzbühelu dejal Kriechmayr, svetovni prvak v smuku in superveleslalomu. Leta 2021 je na Streifu že slavil na superveleslalomu, a na enem najbolj pričakovanih športnih dogodkov leta v Avstriji največ šteje zmaga na slovitem smuku.

»To je najpomembnejša tekma v smuku sezone,« je vidno čustven Kriechmayr dejal v ciljnem prostoru, ko je zanj z navdušenjem navijalo več kot 40.000 njegovih rojakov. »Tukaj si vsi želijo zmagati,« je dodal. »Poskusil sem vse. Iztisnil sem iz sebe več kot 100 odstotkov,« je dejal zmagovalec, čigar prejšnja najboljša uvrstitev na smuku na Streifu je iz leta 2020, ko je skupaj s Feuzom končal na drugem mestu za rojakom Matthiasom Mayerjem. Enaintridesetletni smučar je ob tem pobral tudi glavni dobitek, denarno nagrado v višini 98.000 evrov iz največjega nagradnega sklada v belem cirkusu, ki znaša skoraj milijon evrov.