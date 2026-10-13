Hrobat: Nisem veteran, nekaj sem pa že dal skozi, poznam vse proge

Miha Hrobat se je s priprav v Čilu vrnil zadovoljen in z dobrimi občutki. Pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je po lastni oceni že zelo dobro pripravljen, vendar se zaveda, da ga do prvih tekem čaka še nekaj dela. V novi sezoni si želi narediti korak naprej in se prvič povzpeti na najvišjo stopničko.

»Če bi bila tekma jutri, bi svojo pripravljenost ocenil z osem in pol do devet od desetih. Do začetka sezone je še nekaj časa, zato imam še možnosti za izboljšave. V Čilu smo zelo dobro delali in opravil sem veliko kakovostnega treninga. Domov sem se vrnil z dobrimi občutki, tako da sem zdaj zagnan za delo v oktobru in novembru,« je povedal slovenski specialist za hitri disciplini, ki ga začetek sezone čaka konec novembra v Copper Mountainu.

Pomemben del dela je bilo tudi sodelovanje z novim serviserjem Žigo Rosino. »Najprej sem si želel, da bi se z novim serviserjem dobro ujela in našla skupen jezik glede tega, kaj mi ustreza in kako morajo biti pripravljene smuči, da lahko pokažem največ. To nama je uspelo precej hitro, zato sem se lahko že kmalu posvetil bolj tekmovalnim zavojem, z več tempa in ob tem bolj tvegani liniji,« je dejal Hrobat. Posebej zadovoljen je bil z napredkom pri drsenju. Pri tem se je lahko primerjal tudi z reprezentančnim kolegom Nejcem Naraločnikom. »Na treningih drsenja se mi zdi, da mi je to zelo dobro uspelo. Nejc je zelo dober v tem elementu, sam pa sem mu bil precej blizu, kar me je pozitivno presenetilo.«

Preizkusil je več kot 20 parov smuči, dokončnega izbora pa še ni opravil. Pred začetkom tekmovalnega obdobja ga tako čaka še nekaj testiranj.

Miha Hrobat v akciji na letošnji olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Hrobat se kljub 31 letom ne šteje za veterana. »Ne bi rekel veteran, ampak izkušen smukač. Nekaj sem že dal skozi, poznam vse proge,« je dejal. Ob tem poudarja, da se lahko še vedno veliko nauči in napreduje, obenem pa mu je v veselje, da lahko pomaga tudi mlajšim reprezentančnim kolegom: »Večja ekipa mi ustreza, dobro se imamo tudi takrat, ko ne smučamo, znamo se sprostiti in zato naslednji dan prideš na trening veliko bolj sproščen in željan dela.«

Izkušnje iz težke sezone želi spremeniti v prednost. Prejšnja zima je bila za Hrobata zahtevna, zlasti zaradi dogajanja na olimpijskih igrah in preizkušenj, ki jih je moral premagati. »Naučil sem se veliko, predvsem v psihološkem smislu. Doživel sem nekaj novih stvari, ki sem jih moral predelati in premagati. Vseeno pa ne bi rekel, da je bila celotna sezona za pozabo. Drugi del, predvsem po olimpijskih igrah, je prinesel nekaj zelo dobrih rezultatov. Peto mesto v Kvitfjellu je rezultat, na katerem lahko gradim, saj mi je pokazal, da sem še vedno lahko hiter in konkurenčen,« je poudaril.

Zdaj želi narediti naslednji korak. Pred dvema sezonama je bil trikrat tretji v svetovnem pokalu, zato se mu zdi logično, da si postavi še višje cilje. »Želim si iti dve stopnički višje, tako da lovim težko pričakovano zmago in upam, da mi bo to v letošnji sezoni uspelo,« je napovedal. Posebne tekme, na katerih bi pričakoval največ, ni želel izpostaviti. Veseli se že prvega nastopa, saj si želi čim prej začeti tekmovati, na njegovem koledarju pa je še več prizorišč, ki jih pričakuje z dodatnim zanimanjem.

V ospredju ostajata smuk in superveleslalom

V zadnjih dveh letih je dobro spoznal tudi progo v Crans Montani, kjer bo svetovno prvenstvo. Po njegovem mnenju je zanimiva, čeprav ne sodi med najtežje. Sam ima raje zahtevnejše proge, a poudarja, da bo tudi na lažjih naredil vse za dober rezultat. V ospredju ostajata smuk in superveleslalom. O morebitnih nastopih v veleslalomu sicer ne govori kot o povsem izključeni možnosti, vendar bi moral za resen razmislek najprej izboljšati svoj položaj na startni listi. »Veleslaloma bi se letos težko lotil, saj bi imel previsoko startno številko in to ne bi imelo pravega smisla. Če bi mi uspelo zbrati 500 točk in bi lahko nastopil takoj za prvih trideset na startu, bi morda razmislil o kakšni tekmi,« je pojasnil.

Poleti je doživel novo življenjsko prelomnico, saj se je poročil. Kot pravi sam, mu družinsko okolje pomaga ohranjati ravnotežje. »Ko pridem domov, vem, kam se vračam in kdo me čaka. Lepo je, ko te otroka sprejmeta z veseljem. To mi pomaga, da se za nekaj časa odklopim od smučanja in treningov,« je povedal.

Glede prihodnosti svoje kariere pa pravi tako: »Sam sem si že rekel, da bom nehal, ko v smučanju ne bom več užival. Za zdaj mi je še vedno lepo in upam, da bo tako ostalo še nekaj let.«