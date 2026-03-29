Hrvaška v primežu afere: 30 ukradenih milijonov, beg v Turčijo in Interpol

Hrvaško pretresa ena največjih športnih afer zadnjih desetletij. Preiskovalci sumijo, da je bilo iz Hrvaške smučarske zveze v približno desetletju izčrpanih skoraj 30 milijonov evrov z domnevno fiktivnimi posli prek tujih podjetij, v središču preiskave pa je nekdanji dolgoletni direktor alpskih reprezentanc Vedran Pavlek. HRT navaja znesek najmanj 29.895.815 evrov, del denarja pa naj bi po ugotovitvah preiskovalcev končal na računih v Avstriji in Monaku.

Afera je dobila še močnejši odmev, ker Pavlek ni dosegljiv hrvaškim oblastem. Po poročanju hrvaških medijev je pred roko pravice pobegnil v Turčijo, zagrebško sodišče pa mu je pred tem odredilo enomesečni preiskovalni pripor zaradi begosumnosti, vplivanja na priče in ponovitve kaznivih dejanj. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je nato potrdil, da je bila zanj izdana Interpolova tiralica, po kateri bi lahko sledil postopek izročitve iz Turčije. Lokalni turški organi pregona so Pavleka že pridržali in mu odvzeli mobilni telefon, ki bo predmet preiskave, zaenkrat pa še ni aretiran.

Po isti zadevi so bili ukrepi odrejeni tudi zoper več drugih osumljencev, med njimi nekdanjega generalnega sekretarja Damirja Raosa in osebe, povezane z računovodskimi ter poslovnimi tokovi zveze. Preiskovalci sumijo, da so bila sklenjena navidezna naročila za storitve, ki niso bile opravljene, nato pa so sledila izplačila in dvigi gotovine. HRT poroča tudi, da naj bi bil del tega denarja porabljen za zasebne luksuzne nakupe in celo gradnjo vile na Ibizi.

Preiskava kaže na dolgoletni, čezmejni model izčrpavanja ene najprepoznavnejših hrvaških športnih organizacij. Ne glede na končne ugotovitve sodišča je jasno, da je ugled hrvaškega smučanja močno prizadet, primer pa bo zaradi mednarodne tiralice in morebitne izročitve Pavleka še dolgo odmeval.