Hrvaški smučarski as dahnil usodni da in pokazal čarobne trenutke

Vrhunski hrvaški alpski smučar Filip Zubčić je skočil v zakonski stan. Eden od boljših specialistov za tehnične discipline se je včeraj poročil s svojo dolgoletno partnerico Ano Vukojo, veselo novico pa je delil na družbenih omrežjih.

»Gospod in gospa Zubčić,« je zapisal 33-letni Zagrebčan in objavil niz fotografij s poroke, ki je bila očitno polna čustev in posebnih trenutkov. Na eni od fotografij mladoporočenca ponosno kažeta poročna prstana, medtem ko na drugih posnetkih delita utrinke slavja z družino in prijatelji.

Objava je hitro naletela na številne odzive iz sveta alpskega smučanja. Med prvimi je paru čestital norveški smučarski zvezdnik Atle Lie McGrath, ki je zapisal: »Iskrene čestitke obema.« Lepih želja ni manjkalo niti od nekdanjega avstrijskega reprezentanta Philippa Schörghoferja, ki se je prav tako pridružil čestitkam.

Zubčić velja za enega od najuspešnejših hrvaških smučarjev. V svetovnem pokalu je doslej dosegel tri zmage, med njegove največje uspehe sodi srebrna kolajna s svetovnega prvenstva leta 2021 v Cortini d’Ampezzo, kjer je z drugim mestom zablestel na paralelni preizkušnji. Ta dosežek je imel za naše južne sosede poseben pomen, saj je šlo za prvo hrvaško kolajno na svetovnih prvenstvih po podvigu Ivice Kostelića leta 2013.

Za Zubčića se tako odpira novo poglavje na zasebni poti.