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Zimski športi

Huda kolesarska nesreča nekdanjega smučarskega šampiona

Svetovni prvak v superveleslalomu iz leta 2015 je grdo padel s cestnim kolesom. Po operaciji ga čaka dolgotrajno okrevanje.
Hannes Reichelt si je v sezoni 2007/08 prismučal mali kristalni globus za končno zmago v posebnem seštevku superveleslaloma. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters
Galerija
Hannes Reichelt si je v sezoni 2007/08 prismučal mali kristalni globus za končno zmago v posebnem seštevku superveleslaloma. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters
Miha Šimnovec
21. 8. 2026 | 10:55
2:35
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Nekdanji smučarski as Hannes Reichelt je doživel hudo nesrečo s cestnim kolesom. Svetovni prvak v superveleslalomu iz Beaver Creeka 2015 si je ob padcu zlomil stegnenico, zaradi česar je moral na operacijo.

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»To ni ravno takšen dopust, kot sem si predstavljal. Na žalost sem konec tedna grdo padel s cestnim kolesom in si pri tem zlomil stegnenico,« je 46-letni Avstrijec sporočil prek družbenih omrežij in pri tem objavil svoje fotografije iz bolnišnice.

Operacija je po njegovih besedah dobro uspela, sam pa se glede na okoliščine počuti dobro. Z nekaterimi težjimi poškodbami ima Reichelt žal že precej izkušenj. V dvajsetletni karieri med svetovno elito je moral namreč večkrat na prisilni počitek. Leta 2014 je utrpel hudo poškodbo medvretenčne ploščice, pet let pozneje pa si je strgal še križno vez v desnem kolenu.

V svetovnem pokalu je slavil 13 zmag

Nekdanji vrhunski smučar, ki je v svetovnem pokalu dosegel trinajst zmag (po šest v smuku in superveleslalomu, enkrat pa je bil najboljši v veleslalomu, je športno pot končal leta 2021. Zdaj ga čaka daljše okrevanje. »Najprej potrebujem potrpežljivost in mir, pridno moram opravljati rehabilitacijske vaje in postopoma okrepiti nogo,« je pojasnil Reichelt.

Ob tem je z nekaj humorja napovedal, da bo sledilce obveščal o nadaljnjem okrevanju: »Z veseljem vas bom popeljal skozi naslednje korake – rehabilitacijo, terapije in celotno pot do 'vrnitve' v vlogo družinskega očeta in rekreativnega športnika.«

Reichelt se je posebej zahvalil tudi reševalcem, ki so se po nesreči hitro odzvali. Po njegovih besedah je bil že vsega dvajset minut po padcu že v bolnišnici v Schladmingu.

Za Avstrijca je to še ena neprijetna preizkušnja po športni poti, na kateri mu poškodb ni manjkalo. Zdaj bo moral nekdanji svetovni prvak potrpežljivost pokazati daleč od zasneženih strmin – na poti vrnitve v normalno življenje po hudi kolesarski nesreči.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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