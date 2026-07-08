Huda poškodba lanskega odkritja med skakalno elito

Obetavni smučarski skakalec Niklas Bachlinger si je med pripravami za novo sezono hudo poškodoval levo koleno, zaradi česar ga čaka dolgotrajno okrevanje. Avstrijski reprezentant si je na treningu v Stamsu strgal sprednjo križno vez, za povrh si je poškodoval tudi meniskus.

Iz tamkajšnje smučarske zveze so sporočili, da bodo Bachlingerja operirali v Innsbrucku, po prvih ocenah pa bo izpustil večji del prihajajoče tekmovalne zime. Ni izključeno niti, da se je sezona zanj končala, še preden se je zares začela.

»Niklasu želimo uspešno operacijo, veliko moči v prihodnjih mesecih ter hitro in popolno okrevanje,« so zapisali pri avstrijski zvezi. Podporo so mu izrekli tudi reprezentančni kolegi. Med prvimi se je oglasila izkušena skakalka Eva Pinkelnig, ki je tudi sama prestala zahtevno rehabilitacijo po poškodbi kolena, spodbudne besede pa mu je namenil tudi skupni reprezentančni kolega Daniel Tschofenig.

Niklas Bachlinger je v Innsbrucku letos prestal ognjeni krst na novoletni turneji. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Lani slavil dve zmagi v veliki nagradi FIS

Poškodbo je staknil v obdobju, ko je začel vse bolj opozarjati nase. Lani je zmagal na dveh tekmah velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Courchevelu in Visli, v skupni razvrstitvi tega tekmovanja pa je osvojil tretje mesto. To mu je odprlo vrata v člansko reprezentanco in svetovni pokal.

Na novoletni turneji je letos uspešno prestal kvalifikacije v Innsbrucku in Bischofshofnu, v obeh primerih pa je s 36. in 40. mestom za malo ostal brez uvrstitve v drugo serijo. Da gre za zelo nadarjenega skakalca, je sicer pokazal že leta 2021, ko je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju osvojil dve zlati kolajni – tako na posamični kot tudi na moštveni tekmi.

Namesto nadaljnjega preboja med svetovno elito ga zdaj čaka večmesečno okrevanje. Za 24-letnega Avstrijca je to kajpak precejšen udarec na športni poti.