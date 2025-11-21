Huda poškodba švicarske zvezdnice lahko pomeni konec kariere

Svet alpskega smučanja je v petek pretresla novica o poškodbi ene najuspešnejših smučark zadnjega desetletja.

Švicarska smučarska zveza (Swiss Ski) je potrdila, da si je Lara Gut Behrami med pripravami v ZDA poškodovala levo koleno, ki bi lahko ogrozila ne le njeno zadnjo sezono, temveč tudi nastop na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah.

Nesreča na ameriškem snegu

Nesreča se je zgodila v četrtek na smučišču Copper Mountain v zvezni državi Kolorado, kjer se številne reprezentance tradicionalno pripravljajo na severnoameriški del turneje. 34-letna švicarska zvezdnica je padla med treningom superveleslaloma.

Prvi zdravniški pregledi, opravljeni neposredno na prizorišču, so pokazali na poškodbo levega kolena. Iz švicarske zveze so sporočili, da se bo tekmovalka nemudoma vrnila v domovino, kjer bo opravila obsežne in podrobne zdravniške preglede. »Obseg poškodbe bo znan šele po opravljenih preiskavah,« so zapisali v uradni izjavi.

Lara Gut Behrami si je med pripravami v ZDA poškodovala levo koleno. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Strah pred koncem kariere

Čeprav uradne diagnoze še ni, so napovedi skrb vzbujajoče. Švicarski dnevnik Blick poroča, da obstaja sum na strgano sprednjo križno vez (ACL). Za 34-letno športnico bi takšna diagnoza verjetno pomenila predčasen konec sezone, glede na njene pretekle napovedi pa morda celo konec bogate kariere.

Gut Behramijeva je namreč že pred časom napovedala, da je letošnja sezona njena zadnja v svetovnem pokalu. Njen glavni cilj in motivacija za vztrajanje so bile zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo na sporedu februarja 2026. To bi bile njene četrte olimpijske igre; leta 2010 je morala igre v Vancouvru izpustiti zaradi hude poškodbe kolka.

Šampionka v dobri formi

Novica je še toliko bolj boleča, ker je Gut Behramijeva v sezono vstopila v odlični formi. Na oktobrskem uvodnem veleslalomu v avstrijskem Söldnu je osvojila tretje mesto in potrdila, da sodi v sam vrh.

Poškodba bi lahko ogrozila njeno sezono in nastop na zimskih olimpijskih igrah. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Gre za eno najuspešnejših smučark v zgodovini, ki ima v svoji vitrini kar 48 zmag v svetovnem pokalu. Dvakrat je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago (v letih 2016 in 2024), na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 pa je osvojila zlato medaljo v superveleslalomu in bron v veleslalomu.

Pogled v prihodnost

Če se bodo črni scenariji uresničili, se bo Lara Gut Behrami posvetila življenju po smučanju, o katerem je že javno govorila.

Namerava se preseliti v Anglijo, kjer njen soprog, nekdanji švicarski nogometni reprezentant Valon Behrami, deluje v vodstvu nogometnega kluba Watford, za katerega je nekoč tudi igral.