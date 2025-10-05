Zmaji na ledu v Bolzanu od 2:0 do 2:4 in drugega zaporednega poraza

Potem ko se je v petek končal niz šestih zmag v ICEHL, so hokejisti Olimpije izgubili še drugo zaporedno tekmo. Po preobratu v drugi tretjini jim je mero vzel Bolzano. Bilo je 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

Ljubljanski hokejisti so odlično začeli sezono in nanizali šest zaporednih zmag, a so danes doživeli še drugi zaporedni poraz. Potem ko so prvič klonili v petek na Dunaju, so na še enem gostovanju morali priznati premoč še Bolzanu, s tem pa tudi izgubili vodstvo na lestvici, prvi so zdaj prav današnji tekmeci iz Italije.

Začetek je bil sicer zelo dober. Podobno kot na nekaterih drugih tekmah v sezoni so zmaji na hitro prišli do vodstva, potem ko je v šesti minuti Miha Beričič zadel celo ob igralcu manj, Žiga Pance pa je v 13. minuti povišal na 2:0.

A v drugi tretjini so domači uprizorili preobrat. Ob igri z igralcem več tokrat niso naredili napake, ampak so zadeli sami, potem pa med 25. in 28. minuto še dvakrat premagali Lukaša Horaka, ki je sicer tekmo končal s 30 obrambami.

V zadnji tretjini so domači hitro zadeli še enkrat, prednost dveh zadetkov pa znali zadržati tudi ob pritisku gostov. Ti so imeli najlepšo priložnost, da bi se približali, v 54. minuti, ko so imeli 30 sekund dva igralca več na ledu.

Zadeli pa niso, ob koncu so poskušali še brez vratarja, a tudi zaradi še ene kazni niso imeli pravih možnosti, da bi se približali. Naslednji teden Ljubljančane čakata dve domači tekmi z nasprotnikoma z dna lestvice, v petek z Linzem in v nedeljo z Innsbruckom.