Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Finska smučarska zveza je včeraj potrdila poročanje finskega medija Yle Urheilu, da Igor Medved ne bo več nadaljeval dela kot glavni trener tamkajšnje moške reprezentance v smučarskih skokih. »Moji občutki so mešani. Vesel sem, da so končno sprejeli odločitev in da lahko gremo naprej. Po drugi strani pa sem tudi nekoliko žalosten,« je za omenjeni medij povedal 45-letni Ljubljančan.

Imel je namreč pripravljene načrte za nadaljnji razvoj finskih skakalcev, vendar jih zdaj ne bo mogel uresničiti. »Želel sem še naprej razvijati delo z reprezentanco. Zvezi in skakalcem želim, da načrte izpeljejo do konca. Finskim skakalcem želim veliko uspehov,« je dodal Medved, ki so ga med nedavnimi zimskimi olimpijskimi igrami Milano – Cortina odstranili s položaja glavnega trenerja zaradi neprimernega vedenja, povezanega z uživanjem alkohola.