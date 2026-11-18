Mednarodna hokejska zveza IIHF je bila tarča hekerskega napada. Do napada je prišlo sredi burne razprave o morebitni vrnitvi ruskih reprezentanc na mednarodna hokejska tekmovanja. Zveza je v torek zvečer potrdila, da je bila tarča kibernetskega napada, zaradi katerega njena spletna stran ni bila dostopna.

Po poročanju več medijev so pri IIHF spletno stran izklopili, potem ko se je na njej pojavila fotografija ruskih hokejistov skupaj s propagandnim geslom. Pri krovni zvezi sprva niso potrdili, da bi lahko za napadom stali ruski hekerji. »Ta dejanja najostreje obsojamo in sprejemamo potrebne ukrepe za ugotavljanje izvora napada ter ponovno vzpostavitev naših sistemov. Naše platforme bodo znova dostopne, ko bomo lahko zagotovili, da so ustrezno zaščitene,« so zapisali pri svetovni zvezi IIHF na družbenem omrežju X.

Ob tem so poudarili, da ostajajo odločno zavezani varovanju integritete organizacije in zaščiti hokejskega športa. V hokejskem svetu je veliko razburjenja povzročila odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) iz konca oktobra. Cas je odločil, da lahko ruske reprezentance kljub nadaljevanju ruske agresije na Ukrajino znova nastopajo na mednarodnih tekmovanjih.

Kanada je nato ruski reprezentanci zavrnila izdajo vizumov za nastop na svetovnem prvenstvu do 20 let. Moskva namerava to vprašanje znova predložiti Casu. Nemčija, ki bo leta 2027 gostila svetovno prvenstvo elitne divizije, si želi čimprejšnjo odločitev glede morebitnega nastopa Rusije. Nemška vlada se za zdaj ne želi opredeliti do možnosti zavrnitve vizumov ruskim reprezentantom, vendar podobno kot Nemška hokejska zveza (DEB) meni, da organizacija prvenstva ob ruski udeležbi ne bi bila mogoča.

Več držav, med njimi tudi svetovna prvakinja Finska, je namreč napovedalo, da ne nameravajo igrati proti ruskim reprezentancam. Nemška hokejska zveza in državni sekretar za šport Ronald Rauhe zdaj upata, da bo krovna zveza IIHF, ki jo vodi Nemec Franz Reindl, sprejela odločitev o splošni izključitvi ruskih reprezentanc z mednarodnih tekmovanj, piše nemška tiskovna agencija dpa.