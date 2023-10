Ilka si bo smučanje na čilenskem vulkanu ohranila v lepem spominu

V nadaljevanju preberite:

Pred našo vodilno alpsko smučarko Ilko Štuhec je zima novih tekmovalnih izzivov. Vrnila se je s priprav v Južni Ameriki, ki so bile rekordno dolge. Zakaj se je vodja ekipe Darja Črnko odločila za dva meseca priprav v kosu na južni polobli? Zakaj je bila Ilka navdušena nad smučanjem v Čilu in kaj jo je zmotilo v Argentini? Kako je s telesno pripravljenostjo in kako z opremljevalcem v pričakovanju nove sezone?