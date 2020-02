Ilka Štuhec 12. v Crans Montani, zmagala Švicarka Lara Gut-Behrami

Crans Montana

Preštevilne napake

AFP Najboljše Gut-Behramijeva, v sredini, druga Corinne Suter, levo, in tretja Stephanie Venier.

Brez Shiffrinove

je bila 12. na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani, s katerim so nadomestili odpadlo tekmo iz Sočija. Zmagala je Švicarka, Štuhčeva je za njo zaostala 1,47 sekunde. Druga je bila druga Švicarkaz osmimi desetinkami zaostanka, tretja pa Avstrijka(+0,92).Štuhčeva, edina Slovenka ta čas v hitrih disciplinah, je pred letom dni prav v tem švicarskem zimskošportnem središču padla in je zaradi poškodbe kolena potem izgubila zaključek lanske sezone. Na žrebanju je izbrala številko 13 in ne bistveno nižje, saj je tudi na edinem treningu v četrtek okrog številke 10 postajala proga v srednjem, ravninskem delu, hitrejša. Na treningu je s številko tri dosegla deveti čas.Osmi smuk sezone je odprla Italijanka, takoj za njo pa se je po progi spustila Slovakinja, ki je bila vse do nastopa Venierjeve druga, pa jo je omenjena smučarka potisnila na tretje mesto. Na čelu je bila Suterjeva.Devetindvajsetletna Štuhčeva je sicer začela s 24 stotinkami zaostanka na prvem merjenju, potem pa je presegla pol sekunde in tudi 70 stotink. Napake v zgornjem delu so bile preštevilne, da bi bila lahko na koncu bolje uvrščena, četudi je v cilju za tedaj vodilno zaostala za 67 stotink. Razlike so bile namreč po prvi trojici na koncu zelo majhne, med petim mestom in 12. Štuhčeve je bilo zgolj 21 stotink razlike, zmagovalni oder pa je članica Branika zgrešila za 55 stotink.Brignonejevo je prehitela šele 18. po vrsti, Lara Gut-Behrami, ki ji je uspela vrhunska vožnja in je krepko presegla tekmice za prvo zmago po dveh letih in mesecu dni, skupno 25. v pokalu.Dobitnica velikega kristalnega globusa leta 2016 in četrta v skupnem seštevku 2017 v naslednjih dveh zimah ni bila več med deseterico skupno (12. in 21.), tudi to sezono pa je bila 28-letnica pred tem nastopom zunaj deseterice na 11. mestu. Sedaj je napredovala na deveto.V skupnem seštevku vodilne Američankepo tragični smrti očeta tudi v Švici ni bilo na startu in je njena letošnja nadaljnja sezona še vedno neznanka. Vse bolj vsestranska smučarka Vlhova je bila tokrat četrta s prvim zaostankom prek sekunde (+1,08) in je skupno tretja, 104 točke za Shiffrinovo, za katero 77 točk zaostaja Brignonejeva, ki je smuk končala kot sedma.Nekoliko spremenjena proga glede na lansko je tudi tokrat terjala davek, grdo je padla Avstrijkaskupno zmagovalka evropskega pokala prejšnje sezone, ki so jo morali med kriki zaradi bolečin izvleči iz zaščitnih mrež in so jo v bolnišnico odpeljali s helikopterjem.Jutri bo v Crans Montani še drugi smuk.