  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Ilka Štuhec vendarle ostaja v smučanju, a najprej operacija

Rezultati niso bili slabi, a največ mi pomenijo lepi trenutki, ki sem jih delila z bližnjimi, predvsem z mamo, je ob slovesu od kariere povedala Ilka Štuhec.
Ilka Štuhec je potegnila črto pod bogato kariero. FOTO: Marko Vanovšek
Galerija
Ilka Štuhec je potegnila črto pod bogato kariero. FOTO: Marko Vanovšek
Š. R., STA
26. 5. 2026 | 17:18
26. 5. 2026 | 17:38
3:35
A+A-

Nekdanja slovenska alpska smučarka in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na Snežnem štadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kästle.

image_alt
Mlada dekleta se vržejo na glavo, starejše pa jih ne gledamo križem rok

Štuhčeva je sicer zadnjih nekaj sezon tudi tekmovala na smučeh omenjenega proizvajalca: »Odslej bom njihova ambasadorka. Če bo treba, bom hodila na tekme in pomagala pri posameznih zadevah. Več bom sodelovala pri preizkusih turistične opreme, medtem ko pričakujem, da bo v tekmovalnem delu moja vloga nekoliko manjša, saj si vsak tekmovalec sam prilagaja nastavitve.«

Kariero je končala marca na Norveškem. FOTO: Geir Olsen/Reuters
Kariero je končala marca na Norveškem. FOTO: Geir Olsen/Reuters

Mariborčanka je na Snežnem štadionu spregovorila tudi o občutkih ob koncu kariere: »Vse skupaj je zelo enostavno, saj sem začutila, da je vsega konec. Pred sezono sem si rekla, da je ta moja zadnja in tako pač je. Zdaj skušam uživati, kolikor je le mogoče.«

image_alt
Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

Specialistka za hitre discipline ob tem priznava, da med kariero ni uresničila vseh zadanih ciljev: »Nobena skrivnost ni, da je bila v načrtu tudi kakšna kolajna več, a življenje se je enostavno obrnilo v drugačno smer. Vseeno pa sem dosegla kar nekaj odmevnih rezultatov, tako da se lahko 'upokojim' v miru.«

V karieri je dosegla 11 zmag. FOTO: Voranc Vogel
V karieri je dosegla 11 zmag. FOTO: Voranc Vogel

V isti sapi je v izteku nekdanje proge za Zlato lisico dejala še, da ne obžaluje, da ji ni uspelo pred domačimi navijači poseči po najvišjih mestih. »Tukaj sem bila deseta v slalomu in 14. v veleslalomu, kar za smukačico nista slaba dosežka,« je o svojih nastopih na pohorskih strminah povedala Štuhec.

image_alt
Ilka Štuhec tudi v objemu predsednika mednarodne zveze Johana Eliascha

Navkljub dejstvu, da ji na domačem hribu ni uspelo zabeležiti vidnega rezultata, so jo ob slovesu z navijači prevevali posebni občutki: »Na tem hribu sem odraščala in začela smučati, zato je zelo lepo, da na tem mestu tudi končujem kariero.«

Izpostavila je, da je v njenem življenju navkljub športni upokojitvi še vedno prisotnega precej adrenalina. Ko gre za športne dosežke, pa je najbolj ponosna na ljudi, ki so ji skozi kariero stali ob strani.

Zmagovita Ilkina ekipa z Grego Koštomajem, Anjo Šešum in mamo Darjo Črnko. FOTO: AFP
Zmagovita Ilkina ekipa z Grego Koštomajem, Anjo Šešum in mamo Darjo Črnko. FOTO: AFP

»Rezultati niso bili tako slabi, a največ mi pomenijo lepi trenutki, ki sem jih delila z bližnjimi, predvsem z mamo,« je o stvareh, ki so ji najpomembnejše v življenju, spregovorila Ilka Štuhec.

image_alt
(PORTRET) Ilka Štuhec potrdila konec bogate kariere, »zdaj gre jokat«

Uspešna kariera je sicer pustila posledice na njenem zdravju, saj jo v začetku junija ponovno čaka operacija kolena: »Poskušali bomo zakrpati stare grehe in se izogniti protezi še za naslednjih deset ali 15 let. Tako da me v letošnjem poletju čaka rehabilitacija.«

»Temu se bom skušala popolnoma posvetiti, da bom lahko jeseni šla v službo, kjer bom spet smučala, a ne več tekmovala,« je sklenila Štuhčeva, ki je v karieri poleg dveh naslovov svetovne prvakinje osvojila še mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku. V svetovnem pokalu je dosegla 11 zmag.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Vredno branja

Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Mlada dekleta se vržejo na glavo, starejše pa jih ne gledamo križem rok

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku po koncu kariere spregovorila tudi o počitnicah na snegu in novem vsakdanu.
Siniša Uroševič 26. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Zadnje dejanje slovenske šampionke

Ilka Štuhec tudi v objemu predsednika mednarodne zveze Johana Eliascha

Slovenski športnici so se poklonili tudi na Norveškem, za trenutek so prekinili tekmo in pustili Štuhec in njeni ekipi proslavljanje.
22. 3. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Po 19 letih se poslavlja

Ilka Štuhec zadnji smuk v karieri končala na 17. mestu

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.
21. 3. 2026 | 14:14
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Bele strmine

(PORTRET) Ilka Štuhec potrdila konec bogate kariere, »zdaj gre jokat«

Na smučišču na Peca je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec napovedala konec bogate tekmovalne kariere.
14. 3. 2026 | 12:01
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Analiza dejavnosti

Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.
Karel Lipnik 26. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova vlada

Janša pušča svoje ministre v negotovosti

Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.
Uroš Esih 25. 5. 2026 | 19:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vlada

Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
25. 5. 2026 | 09:57
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nova vlada

Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
26. 5. 2026 | 11:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Slovenci živijo v akvariju

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
22. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
Preberite več

Več iz teme

Ilka Štuhecalpsko smučanjesmučanjeupokojitevkonec kariereDarja ČrnkoZlata lisicaMariborsko pohorje

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Črna na Koroškem

Požar v občini Mežica omejen, gasilcem na pomoč tudi letali air tractor

Mežiški župan se je ob tem za posredovanje zahvalil vsem gasilcem in pilotoma obeh letal.
26. 5. 2026 | 18:40
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pred pogajanji

Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
Preberite več
Video
Šport  |  Tenis
OP Francije

Roland-Garros ima ljubljenca, zmaga pri 17 letih po 17 letih

Vedno poskušam ostati v trenutku in ne razmišljati o rezultatu. Danes mi je to uspelo, je dejal mladi Francoz Moise Kouame po zmagi nad Marinom Čilićem.
26. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Generacija Z

Zakaj 75-odstotno večje tveganje ne prepriča mladih

Kljub opozorilom dermatologov in porastu kožnega raka se na družbenih omrežjih med generacijo Z širijo nevarne informacije.
26. 5. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Terglav: Igralcem nisem hotel polniti glave s pritiskom tekme

Selektor slovenskih hokejistov Edo Terglav se je na klopi slovenske reprezentance podpisal pod nov veliki uspeh. Kaj je povedal po zadnji tekmi z Italijo?
S prizorišča:Siniša Uroševič 26. 5. 2026 | 17:56
Preberite več
Video
Šport  |  Tenis
OP Francije

Roland-Garros ima ljubljenca, zmaga pri 17 letih po 17 letih

Vedno poskušam ostati v trenutku in ne razmišljati o rezultatu. Danes mi je to uspelo, je dejal mladi Francoz Moise Kouame po zmagi nad Marinom Čilićem.
26. 5. 2026 | 18:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Generacija Z

Zakaj 75-odstotno večje tveganje ne prepriča mladih

Kljub opozorilom dermatologov in porastu kožnega raka se na družbenih omrežjih med generacijo Z širijo nevarne informacije.
26. 5. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Terglav: Igralcem nisem hotel polniti glave s pritiskom tekme

Selektor slovenskih hokejistov Edo Terglav se je na klopi slovenske reprezentance podpisal pod nov veliki uspeh. Kaj je povedal po zadnji tekmi z Italijo?
S prizorišča:Siniša Uroševič 26. 5. 2026 | 17:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
DOBRODELNOST

Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo