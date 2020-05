Ilka Štuhec bo trenirala na Kaninu

Bovec - Najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec in še nekateri drugi slovenski smučarji bodo predvidoma od naslednjega ponedeljka dalje trenirali na Kaninu. Kot zagotavljajo domačini, je pod Prestreljenikom veliko naravnega snega, pogoji za smuko pa so odlični.



Trenerji moške in ženske reprezentance bodo na ogled razmer odšli v petek, treningi pa se bodo, če bodo vremenski pogoji to dovoljevali, začeli 19. maja. Dodali so, da bo na Kanin predvidoma odšla celotna ženska reprezentanca, glede moškega dela pa bo več jasno po ogledu terena in možnostih za kakovostno vadbo.



Začetek poletne smučarske sezone bo občina Bovec predstavila v četrtek na novinarski konferenci. Na njej bodo sodelovali župan občine Bovec Valter Mlekuž, direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič, poslanec Danijel Krivec ter slovenski reprezentantki Ilka Štuhec in Meta Hrovat.