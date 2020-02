Ilka Štuhec do najboljšega dosežka sezone 

Preberite tudi:



Nasmeh se je vrnil na obraz Ilke Štuhec

Šesti ženski smuk sezone je z idealno vožnjo dobila domačinka Viktoria Rebensburg. FOTO: Christof Stache Afp

Italijanka Federica Brignone, ki je bila zelo blizu prvi smukaški zmagi, se je tudi tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Christof Stache Afp

je v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem prikazala formo, ki jo je že krasila v najboljših sezonah. Devetindvajsetletnica je smuk na progi Kandahar končala na šestem mestu, kar je njen najboljši dosežek v aktualni sezoni svetovnega pokala alpskih smučark, ki jo je zaznamovalo počasno vračanje v tekmovalno formo po poškodbi kolena.Da ji proga v Garmischu zelo ustreza, je pokazala že v petek, ko je edini uradni preizkus proge pred tekmo končala tik za najboljšimi tremi na četrtem mestu. Štuhčeva se je kot enajsta na startu odločno pognala na progo. Ob prvem merjenju vmesnega časa je njen zaostanek znašal 21 stotink sekunde, tudi ob naslednjih dveh merjenjih je bila konkurenčna za stopničke (+0,37; +0,51).Ni popustila na najzahtevnejših zavojih (+1,35; +1,54) ter kot četrta najhitrejša z zaostankom 1,52 sekunde prevozila ciljno črto. Do konca je izgubila dve mesti za najboljši dosežek sezone, potem ko je bila letos že sedma na smuku 11. januarja v Altenmarkt-Zauchenseeju.Šesti ženski smuk sezone je z idealno vožnjo dobila domačinka, ki je bila s številko osem na startu najbolj natančna in najbolj napadalna ter danes nepremagljiva. Tridesetletnica je osvojila 19. zmago v svetovnem pokalu, prvo smukaško, 14 od teh jih ima v veleslalomu. Pred letošnjim Garmischem je bila šestkrat na smukaškem zmagovalnem odru. V letih 2017 in 2016, ko je zmagala Američanka, je smuk v Garmischu dvakrat končala na tretjem mestu.Italijanka, ki je bila zelo blizu prvi smukaški zmagi, se je tudi tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom. Njenimi četrtimi smukaškimi stopničkami. Od Nemke je bila počasnejša 61 stotink sekunde. Na tretje mesto je skočila Čehinja, ne več senzacija,, ki je enako prepričljiva na deski in na dveh smučkah. Njen zaostanek je znašal 83 stotink sekunde.Pred Štuhčevo sta se uvrstili tudi Italijanka(+0,95) na četrto mesto in na peto Švicarka(+0,98), ki je bila najhitrejša na treningu. Edina slovenska predstavnica na ženskih smukih in superveleslalomih je bila prva med tekmovalkami z zaostankom več kot sekundo.Tekmo v Garmischu je zaradi tragične smrti očeta , ki se je ponesrečil pri padcu s strehe med čiščenjem snega, izpustila vodilna v seštevku zime Američanka. Brignonejeva je zmanjšala zaostanek na 190 točk, kot druga za Shiffrinovo (1225) je v tej sezoni osvojila tisočico (1035). Shiffrinova z 256 točkami ostaja na drugem mestu v smukaški razvrstitvi. Vodi še naprej Suterjeva (317), so se pa Shiffrinovi zelo približale Ledecka (-3), Brignonejeva (-22), in Rebensburgova (-45).Šest smukov in šest različnih zmagovalk v tej zimi. Na smukih v Lake Louisu sta zmagali Ledecka in Avstrijka, Suterjeva v Altenmarkt-Zauchenseeju, na smukih v Banskem pa sta slavili Shiffrinova in ItalijankaLani je bila v Garmischu najboljša Avstrijka, Štuhčeva je bila peta. Peto mesto ostaja najboljša uvrstitev Štajerke v Garmischu. Pred tem je štiri smuke po vrsti na tem prizorišču na Bavarskem dobila Vonnova. Leta 2013 je na smuku v Garmischu kot prva in za zdaj edina Slovenka zmagala Tina Maze.Crans Montana bo 21. in 22. februarja gostila naslednja dva smuka, tudi odpadlega iz Sočija, nato pa sledi še finalni v Cortini d'Ampezzo.V Garmischu bodo v nedeljo pripravili še superveleslalom.