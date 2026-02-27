Ilka Štuhec je na prizorišču zadnje zmage upala na boljši izplen

Alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku za svetovni pokal v Soldeuu v Andori osvojila 15. mesto, boljšo uvrstitev je zapravila v zadnjem delu. Zmagovalka prve poolimpijske tekme v sezoni je Švicarka Corinne Suter.

Petintridesetletna Mariborčanka je prav v Soldeuu leta 2023 dosegla zadnjo od svojih enajstih zmag v svetovnem pokalu. Tokrat se je dolgo borila za najboljšo deseterico, samo v zadnjem od petih odsekov pa je v primerjavi z zmagovalko zaostala 81 stotink sekunde in s skupnim zaostankom 1,74 sekunde in 15. mestom ponovila olimpijsko uvrstitev iz Italije.

Boj za zmago se je razpletal med tekmovalkami z vrha startne liste. Izjemno je nastopila Avstrijka Nina Ortlieb s številko tri in postavilo se je vprašanje, ali je danes v Soldeu možna boljša vožnja. Da se da malenkosti pridobiti, je že kot naslednja dokazala Suter in še za 11 stotink izboljšala dosežek Avstrijke.

Corinne Suter je izkoristila prednost nižjih startnih številk. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

Pri 31 letih je Suter dosegla svojo šesto zmago v svetovnem pokalu, četrto v smuku. Nazadnje je bila najboljša decembra 2022 na superveleslalomu v Lake Louisu, v smuku pa januarja 2022 v Garmisch-Partenkirchnu. Zadovoljna pa je tudi Avstrijka, ki je po decembru 2022 osvojila prve smukaške stopničke.

Tretje mesto je z zaostankom 24 stotink osvojila Italijanka Sofia Goggia, bronasta tudi na OI, vse ostale pa so za zmagovalko zaostale več kot pol sekunde. Olimpijska prvakinja, Američanka Breezy Johnson, je bila šesta.

Na novo so se po današnji tekmi premešale karte v boju za mali smukaški globus svetovnega pokala. Tam vodi poškodovana ameriška zvezdnica Lindsey Vonn s 400 točkami, 306 jih je zbrala olimpijska podprvakinja 22-letna Nemka Emma Aicher, ki je danes osvojila četrto mesto. Do konca sezone pa sta prihodnji teden v Val di Fassi na sporedu dva smuka, vse pa bo odločeno na finalu sezone 21. marca v Lillehammerju.

V Andori se bodo smučarke v soboto in nedeljo pomerile v veleslalomu, ena od tekem je nadomestna za odpovedano prireditev v Altenmarkt-Zauchenseeju.