    Zimski športi

    Ilka Štuhec na Rogličevi gori do osmega mesta

    Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je dobro nastopila tudi v Trbižu, kjer je bela karavana gostovala prvič po petnajstih letih. Zmaga ostaja doma.
    Ilka Štuhec je nastopala najbližje Sloveniji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Ilka Štuhec je nastopala najbližje Sloveniji. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    M. Ru.
    17. 1. 2026 | 13:06
    Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku majhnih razlik s Svetih Višarij končala na zelo spodobnem osmem mestu. Izkušena Štajerka je nastopila s štartno številko 2 in v cilju za pičlih šest stotink prehitela Norvežanko Marte Monsen. Zmage se veselijo domači navijači, vrhunsko vožnjo s treningov je na tekmo prenesla Nicol Delago. 

    Lindsey Vonn v Trbižu v težavah, izgubila je pomemben del opreme

    Najbližje ji je prišla Kira Weidle-Winkelmann, ki je zaostala 20 stotink, vodilna v seštevku discipline Lindsey Vonn pa je bila tretja, zaostala je še šest sekund več. V prvi deseterci so končale tekmovalke iz šestih različnih držav, kar pomeni, da je krog tekmovalk, ki bodo lahko konkurirale za kolajno pod olimpijskimi krogi, zelo širok.

    Jutri je v Trbižu, kjer se je danes zbralo tudi nekaj slovenskih navijačev, na sporedu še superveleslalomska tekma. 

    Instagram

    Kaja Juvan pokazala postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Alpsko smučanje

    Sanjska naveza Shiffrin-Vonn pod drobnogledom

    Slovenija je za Cortino 2026 na ekipni tekmi načrtovala nastop Andreje Slokar in Ilke Štuhec, a je prvi poškodba prekrižala načrte.
    15. 1. 2026 | 13:00
    Slalom v Flachauu

    Mikaela Shiffrin se ne ustavlja, navdušili tudi Slovenki

    Na nočnem slalomu v Flachauu smo pospremili dvojno ameriško zmago. Prvič v karieri je do točk prišla Nika Tomšič.
    13. 1. 2026 | 21:57
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Ilka Štuhecalpsko smučanjesvetovni pokal v alpskem smučanjusmukSvete VišarjeTrbižSvet kapitala

    Kriza

    Iranci si spet lahko pošiljajo esemese, internet je še vedno zaklenjen

    Pošiljanje SMS je možno le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana. Spletni dostop je mogoč le do nadzorovanih državnih spletnih strani.
    17. 1. 2026 | 13:11
    Trbiž

    Ilka Štuhec na Rogličevi gori do osmega mesta

    Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je dobro nastopila tudi v Trbižu, kjer je bela karavana gostovala prvič po petnajstih letih. Zmaga ostaja doma.
    17. 1. 2026 | 13:06
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
