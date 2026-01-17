Ilka Štuhec na Rogličevi gori do osmega mesta

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku majhnih razlik s Svetih Višarij končala na zelo spodobnem osmem mestu. Izkušena Štajerka je nastopila s štartno številko 2 in v cilju za pičlih šest stotink prehitela Norvežanko Marte Monsen. Zmage se veselijo domači navijači, vrhunsko vožnjo s treningov je na tekmo prenesla Nicol Delago.

Najbližje ji je prišla Kira Weidle-Winkelmann, ki je zaostala 20 stotink, vodilna v seštevku discipline Lindsey Vonn pa je bila tretja, zaostala je še šest sekund več. V prvi deseterci so končale tekmovalke iz šestih različnih držav, kar pomeni, da je krog tekmovalk, ki bodo lahko konkurirale za kolajno pod olimpijskimi krogi, zelo širok.

Jutri je v Trbižu, kjer se je danes zbralo tudi nekaj slovenskih navijačev, na sporedu še superveleslalomska tekma.