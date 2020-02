FOTO:Ilka Štuhec na superveleslalomu manj zanesljiva kot na smuku

Preberite tudi:



Ilka Štuhec do najboljšega dosežka sezone

Štuhčeva je bila hitra in konkurenčna vodilni Švicarki Corinne Suter (na sliki) zgolj v zgornjem delu. FOTO: Christof Stache Afp

Nemka Viktoria Rebensburg, ki je v soboto osvojila svojo prvo zmago na smukih v svetovnem pokalu, je danes odstopila. FOTO: Christof Stache Afp

Tiffany Gauthier je zgolj za stotinko zaostala za stopničkami. FOTO: Christof Stache Afp

Zmagala je Švicarka Corinne Suter. FOTO: Christof Stache Afp

Za slovensko predstavnico v hitrih disciplinah v svetovnem pokalu alpskih smučarkje po spodbudnem šestem mestu na smuku danes na progi Kandahar v Garmisch-Partenkirchnu sledil še nastop na superveleslalomu, kjer je osvojila 20. mesto. Zmagala je ŠvicarkaNajhitrejši čas je postavila tekmovalka, ki je nosila številko 5. Suterjeva je bila zlasti hitra v tehnično najbolj zahtevnem in zavitem srednjem in spodnjem delu. Avstrijkavodilna po prvih treh na startu, je osvojila drugo mesto. Od 25-letne Švicarke je bila počasnejša 43 stotink sekunde.Manjše presenečenje je tekmovalka na tretjem mestu. Rojakinja Suterjeve, sicer specialistka za slalom ter kombinacijo, je po prav tako tretjem mestu pred dvema letoma v Crans Montani komaj drugič v svetovnem pokalu stopila na superveleslalomske stopničke. Le stotinko počasnejša je bila na četrtem mestu FrancozinjaSuterjeva je postala komaj tretja Švicarka s superveleslalomsko zmago v Garmisch-Partenkirchnu. Pred njo je v letih 2016 in 2017 slavila Lara Gut-Behrami, z 12 zmagami najuspešnejša Švicarka v tej disciplini, leta 1983 pa je bil uspešen tudiSuterjeva je prišla do svoje prve superveleslalomske zmage v svetovnem pokalu, potem ko se je pred enim mesecem na smuku v Altenmarkt-Zauchenseeju veselila prvenca.Z zmago v Garmischu je s 300 točkami prevzela tudi mesto vodilne v posebnem seštevku discipline. Prejšnja vodilnana drugem mestu zaostaja 39 točk. Je pa Brignonejeva zaostanek za skupno vodilno Shiffrinovo (1225) zmanjšala na 145 točk.Štuhčeva je bila hitra in konkurenčna najhitrejši Suterjevi zgolj v zgornjem delu, njen zaostanek ob prvem merjenju vmesnega časa je bil zelo obetavnih 16 stotink sekunde. Hitrosti pa ni ohranila v ključnem delu proge. Ob tehnično bolj zahtevnih zavojih se je začel kopičiti tudi zaostanek (+1,33; +2,01). Ob prihodu v cilj ni bila najbolj zadovoljna. Njen zaostanek 2,46 sekunde je ob prečkanju ciljne črte pomenil deveti čas od devetih uvrščenih.Tekmo je končalo 35 tekmovalk. Osemnajst jih je odstopilo. Med njimi Nemka, ki je v soboto osvojila svojo prvo zmago na smukih v svetovnem pokalu. Po nastopu Štuhčeve pa je predčasno superveleslalom končala tudi Italijanka. Olimpijska prvakinja v smuku iz Pyeongchanga (2018) ter svetovna superveleslalomska podprvakinja iz Areja (2019) je ponesrečen nastop končala v zaščitnih mrežah.Goggia je v tej zimi že zmagala na superveleslalomu v St. Moritzu. Rebensburgova je dobila uvodni superveleslalom v Lake Louisu, Američanka, ki je Garmisch izpustila zaradi smrti očeta , je zmagala v Banskem , Italijankapa je osvojila superveleslalom v Roza Hutorju Štuhčeva v tej sezoni na superveleslalomskih progah ni tako prepričljiva, kot je bila še pred enim letom pred poškodbo kolena. V Banskem in Lake Louisu je bila 20., v olimpijskem Sočiju 24., v Zauchenseeju je ostala brez uvrstitve, v St. Moritzu je bila 32. Njen najboljši superveleslalomski dosežek v Garmischu bo ostal 13. mesto iz leta 2016. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je zadnjo superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu osvojila 19. decembra 2018 v Val Gardeni, pred tem je zmagala tudi leta 2017 v Crans Montani in Cortini d'Ampezzo.Najboljši slovenski dosežek na superveleslalomih v Garmischu ostaja dvakrat drugo mesto(2013, 2015).