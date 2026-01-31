Ilka Štuhec na zadnji preizkušnji pred OI zasedla 13. mesto

Švicarka Malorie Blanc je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v švicarski Crans Montani. Domačinka je za 18 stotink sekunde ugnala Italijanko Sofio Goggia. Edina Slovenka Ilka Štuhec je zaostala 94 stotink in na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami v Italiji osvojila 13. mesto.

Za 22-letno Blanc je to prva zmaga v svetovnem pokalu in še toliko bolj čustvena, saj prihaja iz le nekaj kilometrov oddaljenega kraja od Crans Montane. Osvojila je svoje druge stopničke v karieri v svetovnem pokalu, potem ko je bila lanskega januarja druga na smuku v St. Antonu.

»Zelo sem vesela zase in tudi za navijače,« je po tekmi, ki je potekala tudi v znamenju spomina na žrtve novoletne nesreče v baru v tem švicarskem mestu, dejala mlada Švicarka: »Vedela sem, da za zmago nisem potrebovala perfektne vožnje. Opravila sem delo in vesela sem, da sem lahko pokazala, kaj zmorem.«

Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je zadnjo tekmo pred odhodom na olimpijske igre v Cortino d'Ampezzo po nekoliko počasnejšem srednjem delu proge sklenila na 13. mestu, za Švicarko je zaostala 94 stotink.

V seštevku superveleslaloma je v vodstvu z 280 točkami ostala Sofia Goggia, 220 jih ima druga Novozelandka Alice Robinson, danes šesta. Štuhec je s 56 točkami na 21. mestu v superveleslalomski razvrstitvi.

Za konec programa v Crans Montani v nedeljo sledi še moški smuk. Na startu bosta Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater, ki na današnjem treningu nista bila pri vrhu. Hrobat je postavil 26., Čater pa 51. čas.