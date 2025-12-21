  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Ilka Štuhec najboljša po sedmih letih

    Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. Najboljša Slovenka je bila sedma, Lindsey Vonn tretja.
    Ilka Štuhec je z zadovoljstvom zapustila v Val d'Isere in se prepričala, da je na dosegu tudi zumagovalni oder. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Galerija
    Ilka Štuhec je z zadovoljstvom zapustila v Val d'Isere in se prepričala, da je na dosegu tudi zumagovalni oder. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Š. R., STA
    21. 12. 2025 | 13:03
    21. 12. 2025 | 13:04
    3:54
    A+A-

    Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. V Franciji se je odlično znašla Slovenka Ilka Štuhec, ki je za najboljšo danes zaostala manj kot sekundo (+0,90), kar ji je prineslo sedmo mesto. To je najboljši dosežek Štuhec na superveleslalomih po zmagi v Val Gardeni pred sedmimi leti.

    Štuhec je vrhunski nastop uprizorila že v soboto, ko je na smuku osvojila četrto mesto. Tretje mesto, tega je zasedla še ena veteranka Američanka Lindsey Vonn, je zgrešila za pičle štiri stotinke sekunde.

    Prve stopničke v tej disciplini po letu 2018, superveleslalom je za Štuhec druga disciplina za smukom, so bile tokrat oddaljene 54 stotink sekunde.

    Tudi danes je tretje mesto zasedla 41-letna Vonn, ki po vrnitvi po tekmovalni upokojitvi znova blesti v olimpijski sezoni. Najhitrejša je bila 33-letna Goggia, ki je za 27. zmago v svetovnem pokalu, osmo na superveleslalomih, za 15 stotink ugnala superveleslalomsko odkritje sezone iz Nove Zelandije 24-letno Alice Robinson, zmagovalko uvodnega superveleslaloma v St. Moritzu.

    Štuhec je danes tako kot v soboto izkoristila ugodno startno številko. Na smuku je nastopila kot druga, danes kot četrta. Ob prihodu v cilj je za šest stotink izboljšala čas prve na startu Američanke Keely Cashman ter prevzela vodstvo.

    Od Slovenke so bile poleg najboljših treh hitrejše še Italijanka Elena Curtoni za 17 stotink, za osem stotink Francozinja Camille Cerutti, ta se je med najboljše zavihtela kot 27 na startu, in zmagovalka sobotnega smuka Avstrijka Cornelia Hütter, ki je Štuhec prehitela za šest stotink.

    Specialistke za hitri disciplini naslednji tekmi v smuku in superveleslalomu čakata 10. in 11. januarja v Zauchenseeju v Avstriji.

    Sofia Goggia je prišla do 27. zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Sofia Goggia je prišla do 27. zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

    Štuhec se bo na novoletni premor odpravila kot deseta najboljša v smukaškem, 15. v superveleslalomskem in 22. v skupnem seštevku svetovnega pokala.

    Na vrhu seštevka je Mikaela Shiffrin, ki je izpustila hitri konec tedna v Val d'Iseru. Američanka bo nove rekorde lovila konec decembra na tekmah v veleslalomu in slalomu v Semmeringu. Shiffrin ima 558 točk, na 74 točk razlike se ji je približala Robinson, Goggia je tretja z zaostankom 186 točk.

    Robinson vodi v superveleslalomskem seštevku s 180 točkami, 20 več jih ima od Goggie.

    Pri Štuhec se pozna, da je v pripravljalnem obdobju trenirala veleslalom, prav bolj tehnične proge so ji v zadnjih sezonah predstavljale največji izziv.

    »Imeli smo nekaj težav na smukaškem treningu, iskali smo najboljše nastavitve pri opremi, v samih linijah, ampak na koncu je Ilka vse skupaj uspela sestaviti, kar se je odrazilo v odličnem nastopu. Za zdaj sem zelo zadovoljen z delom, moram pohvaliti ekipo, ki deluje odlično, od fizioterapije, servisa do trenerjev. Prepričan sem, da smo na pravi poti in da bomo še videli Ilko s takšnimi ali pa še boljšimi predstavami,« je po sobotnem smuku dejal trener Denis Šteharnik, ki je letos začel sodelovati s slovensko šampionko.

    Več iz teme

    Ilka Štuhecsuperveleslalomalpsko smučanjeSofia GoggiaVal dIsere

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Zimski športi
    Zelo dober konec tedna

    Ilka Štuhec najboljša po sedmih letih

    Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. Najboljša Slovenka je bila sedma, Lindsey Vonn tretja.
    21. 12. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Poškodba mišice

    S prazniki v ZDA Luka Dončić res nima sreče

    Ob porazu na mestnem derbiju poškodba slovenskega zvezdnika. Najverjetneje gre le za močnejši udarec v mečno mišico.
    Nejc Grilc 21. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
