Ilka Štuhec napovedala konec bogate kariere

Na smučišču na Peca je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec napovedala konec bogate tekmovalne kariere. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku bo zadnjič nastopila na finalu sezone na Norveškem, kjer si je priborila še nastopa v smuku in superveleslalomu.

Mariborčanka je odločitev sporočila na dogodku Downhilka, prav na prizorišču, kjer je v zadnjih letih pogosto trenirala za hitri disciplini. Peca je tako postala simbolično mesto za slovo ene najuspešnejših slovenskih smučark.

Preberite tudi povezane vsebine :

»Danes lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Na zadnjih dveh tekmah želim nastopiti tako, kot sem vedno – maksimalno pripravljena in z željo po najhitrejšem času. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,« je v čustveni izjavi povedala Štuhec.

Ilka Štuhec na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

S tem se bo končalo poglavje izjemne kariere, v kateri je Štuhec med drugim dvakrat osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku in se uveljavila kot ena najboljših specialistk za hitre discipline v svetovnem smučanju.