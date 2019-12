Ilka Štuhec: Nisem prvič v takšnem položaju

Ilka Štuhec se po slabem štartu v sezono vztrajno bori naprej.

Po razočaranju v St. Moritzu sta zdaj na sporedu tekmi v Val d'Iseru.

Edini uradni trening smuka v Franciji so zaznamovale Avstrijke.

V St. Moritzu se je vse podrlo

Shiffrinova posluša svoje telo

Mikaela Shiffrin si je želela nastopiti v Savojskih Alpah, a si je vzela premor, saj se zaveda, kako pomembna bo energija skozi vso sezono. FOTO: AFP

"Bodi potrpežljiva, nisi pozabila, kako smučat. V zadnjem času slišim veliko takšnih in podobnih stavkov. Bo že držalo, konec koncev nisem prvič v takšnem položaju. Zato se bom tudi tokrat vztrajno borila naprej," je po slabem začetku sezone, v kateri se je med tekmice vrnila po februarski poškodbi kolena, na družbenih omrežjih razmišljala dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Danes jo v Val d'Iseru čaka tretji smuk sezone za svetovni pokal, jutri prva kombinacija.Vztrajnost in potrpežljivost sta besedi, ki ju najboljša slovenska smučarka predobro pozna, z njima se srečuje že vso kariero. Vsako soočanje s poškodbami – prestala je šest operacij kolen – je bilo zahtevno poglavje, a prav nikoli se ni vdala, temveč vrnila še močnejša. Svoj vrhunec je navsezadnje dosegla po vseh kalvarijah, skozi katere se je prebijala. Zato soočanje z zahtevnim vračanjem v konkurenco po poškodbi zanjo ni novo, tudi psihološki preizkusi ne in razočaranja, s katerimi se srečuje v teh dneh.Po 17., 21. in 20. mestu v Kanadi, kjer se je prvič po dolgi bolniški odsotnosti srečala s tekmicami na prizorišču, na katerem je v svoji sanjski sezoni 2016/17 slavila premierni zmagi v karieri, se ji je nato v St. Moritzu vse podrlo, s pomanjkanjem samozaupanja in snežne kilometrine je na tekmi izpadla iz trideseterice prvič po šestih sezonah. Treba je bilo prebroditi veliko razočaranje, s svojo ekipo je iskala odgovore na odprta vprašanja in naredila temeljito analizo. Ostala je v Švici, se odpravila na trening v Hasliberg, kjer se je osredotočala na slalom zaradi jutrišnje kombinacije, nato pa v Val d'Iseru s 7. časom na edinem izpeljanem uradnem smukaškem treningu pred današnjo tekmo dobila kanček samozavesti.Še boljši scenarij bi bil, če bi vreme v Savojskih Alpah, kjer je že slavila dvakrat (dobila je smuk in kombinacijo v zimi 2016/17), dovoljevalo tudi izvedbo drugega, da bi utrdila dober vtis, a so ga zaradi premočnega vetra in visokih temperatur (prireditelji so želeli ohraniti progo za tekmo) včeraj odpovedali. Napoved za danes je boljša, kot je bila pred dnevi, bodo pa organizatorji imeli polne roke dela jutri, saj vremenoslovci spet napovedujejo sneg.Edini trening je v Val d'Iseru pripadel močni avstrijski ekipi, ki jo je v tej sezoni po končanem sodelovanju s Štuhčevo okrepila kineziologinja. Najhitrejša je bilapredin. "Treba se je osredotočiti na to, da smuči ves čas tečejo in ne izgubljaš hitrosti v nobenem segmentu proge, saj nikjer ni tako strmo, da bi spet dvignil ritem," je teren opisala Siebenhoferjeva, ki je v minuli sezoni storila karierni preboj s premiernima smukaškima zmagama v karieri v Dolomitih.Tekme v Savojskih Alpah bo izpustila prva zvezdnica belih strmin, ki se je od najboljše slalomistke v zadnjih sezonah prelevila v najbolj vsestransko smučarko. Po nasvetupred leti, naj se ne muči z nastopi na vseh preizkušnjah v tekmovalnem koledarju, skrbno izbira prizorišča, na katerih se dokazuje. Na letošnjem uvodu v sezono je potrdila, da bo med najnevarnejšimi tekmicami tudi v hitrih disciplinah, nato pa s 17. mestom na veleslalomu v Courchevelu dobila opozorilo, da se mora vendarle za hip ustaviti."Želela sem si v Val d'Isere. Če bi mi uspelo, bi se prvič zgodilo, da bi izpeljala tak urnik. Vendar moram opraviti določene naloge, zato vam želim lep božič, vidimo pa se v Lienzu," je Američanka potrdila, da je nič ne bo zaneslo, zvesto bo še naprej poslušala svoje telo.