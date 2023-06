Ilka Štuhec: Ob začetku počitnic najraje samo ležim in berem

V nadaljevanju preberite:

Za našo najboljšo alpsko smučarko prejšnje zime Ilko Štuhec so se že začele priprave za novo sezono, obenem pa so pred njo tudi dnevi počitnic. Kaj bo počela takrat? Ima raje morsko obalo ali odkrivanje velemest? Kako ji je všeč na redkih tekmah v sezoni, ko sta moška in ženska karavana na prizorišču skupaj? Kje bo najraje smučala, ko bo sklenila svojo poklicno športno pot?