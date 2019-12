Ilka Štuhec po napaki precej zaostala

Lake Louise

Viktoria Rebensburg je bila najboljša na superveleslalomu. FOTO: Usa Today Sports

- Superveleslalom za svetovni pokal med dekleti v Lake Louise se je končal z zmago Nemke. Druga je bila Italijanka, tretja paiz ŠviceKanade ne bo ohranila v lepem spominu. Po napaki v srednjem delu je zaostala 1,87 sekunde in zasedla 20. mesto. Štartala je 15. in v cilj prišla kot 12. Na progi je delovala dobro, brez napake bi bila zanesljivo v deseterici.​Na prvem, tretjem in četrtem odseku je bila namreč dovolj hitra celo za stopničke, škoda pa je bila storjena v tehnično najbolj zahtevnem drugem.Nicol Delago je štartala kot 31., z zmagovalnega odra je izrinilaiz Avstrije.Vodilna v svetovnem pokaluje bila 10.,12. in zmagovalka petkovega smuka25. Zmagovalka včerajšnjega smuka(Avt) je bila 8..Ilka Štuhec, ki se vrača po poškodbi, se od Lake Louise poslavlja s 17., 21. in 20. mestom. Karavana se bo preselila v St. Moritz, kjer bo v soboto spet superveleslalom. Ilka je tam leta 2017 postala svetovna prvakinja v smuku.