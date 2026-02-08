  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Ilka Štuhec s številko 20 po presenečenje pod Tofano

Najboljše alpske smučarke se danes v Cortini merijo za visoka mesta in odličja v smuku, Ilka Štuhec pri štartni številki ni imela srečne roke.
Ilka Štuhec je na prvem treningu v Cortini padla, a se na srečo ni poškodovala.FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
Ilka Štuhec je na prvem treningu v Cortini padla, a se na srečo ni poškodovala.FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters
N. Gr.
8. 2. 2026 | 10:41
8. 2. 2026 | 10:43
1:23
Po zelo zanimivem sobotnem smuku moških v Bormiu, kjer je zlato in naslov olimpijskega prvaka osvojil Franjo von Allmen, so danes na vrsti že ženske na olimpijski progi v Cortini. Pod Tofano bo na eni svojih najljubših prog na svetu edino kolajno, ki ji v karieri še manjka, lovila tudi Ilka Štuhec.

Svetlolaska z naslovnic Playboya je OI začela v solzah

Izkušena Štajerka pri žrebu štartnih številk ni imela sreče, na progo se bo podala s številko 20. Včeraj so razplet krojile tudi spremenljive vremenske razmere, tekmovalci z višjimi štartnimi številkami so imeli precej slabšo vidljivost na progi. 

Tekmo, ki se bo začela ob 11.30, bo otvorila Malorie Blanc, Lindsey Vonn pa bo nov košček slave lovila s številko 13. V krog kandidatk za zlato odličje zagotovo sodi tudi domačinka Sofia Goggia, nevarne bodo tudi Nemke s Kiro Weidle in Emmo Eicher. 

Več iz teme

Ilka Štuhecalpsko smučanjeSofia GoggiasmukLindsey Vonnolimpijske igreMilano Cortina 2026

