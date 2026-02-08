Ilka Štuhec s številko 20 po presenečenje pod Tofano

Po zelo zanimivem sobotnem smuku moških v Bormiu, kjer je zlato in naslov olimpijskega prvaka osvojil Franjo von Allmen, so danes na vrsti že ženske na olimpijski progi v Cortini. Pod Tofano bo na eni svojih najljubših prog na svetu edino kolajno, ki ji v karieri še manjka, lovila tudi Ilka Štuhec.

Izkušena Štajerka pri žrebu štartnih številk ni imela sreče, na progo se bo podala s številko 20. Včeraj so razplet krojile tudi spremenljive vremenske razmere, tekmovalci z višjimi štartnimi številkami so imeli precej slabšo vidljivost na progi.

Tekmo, ki se bo začela ob 11.30, bo otvorila Malorie Blanc, Lindsey Vonn pa bo nov košček slave lovila s številko 13. V krog kandidatk za zlato odličje zagotovo sodi tudi domačinka Sofia Goggia, nevarne bodo tudi Nemke s Kiro Weidle in Emmo Eicher.