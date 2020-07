Ilka Štuhec s švicarskega snega na morje

Ilka Štuhec je po »koronskem obdobj«u, ki je odneslo spomladansko smučanje na ledenikih, s svojo ekipo znova združila moči v švicarskem Zermattu, kjer je nad njeno smuko znova v živo bdel tudi glavni trener Stefan Abplanalp. Ekipa je imela na voljo šest dni kakovostne smuke.



Trening na Kaninu v sili razmer je bil odlična podlaga za obnovitev osnov, ki pa jih dvakratna zaporedna svetovna prvakinja v smuku želi zdaj nadgrajevati in v novo sezono, kakršnakoli ta že bo, vstopiti karseda dobro pripravljena. Po krajšem sklopu kondicijskih priprav se je z ekipo teden dni mudila v Zermattu, ki je glede na poletni čas ponudil odlične razmere za smuko.

Ilka: Lepo je bilo na drugih smučeh, ne le slalomskih

Štuhčevo je znova na snegu v živo spremljal glavni trener Stefan Abplanalp: »Delali smo na osnovah, položaju trupa, tehničnih izvedbah, da čim prej osvojimo osnovne elemente, za katere je zdaj čas. Tehnični del iz Kanina smo prenesli na lažji trening z vratci, od veleslaloma do superveleslalomske postavitve, nekaj je bilo drsalnih zavojev.«



Tekmovalki je med tem veliko pomenilo znova preizkusiti smuči za hitre discipline: »Lepo je bilo stati na vseh drugih smučeh, ne le na slalomskih kot na Kaninu. Naredili smo nekaj uvodnih treningov, s tem sem zelo zadovoljna. Sledi standardno morje, kamor se odmaknemo od smučanja in naredimo sklop kondicijskih priprav. Avgusta se vračamo na sneg.«

Čaka jo še veliko dela

Epidemija koronavirusa predstavlja veliko neznank pred začetkom letošnje sezone, a to je nekaj, na kar tekmovalci s svojimi ekipami težko vplivajo, zato se s tem ne obremenjujejo preveč. Kakorkoli in kadarkoli se bo prihodnja sezona začela, bo potrebno priprave izpeljati kar se da dobro in ostati osredotočen. »Za to obdobje leta smo imeli zelo dobre razmere. Ilka je dosegla cilje, pred nami pa je še veliko dela. Ilka je na pravi poti,« z optimistično noto dodaja Abplanalp.



Včeraj je medtem padla odločitev, da se bo svetovno prvenstvo izvedlo v prihajajoči sezoni. Na sporedu bo februarja v italijanski Cortini d’Ampezzo.