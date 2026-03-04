  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Ilka Štuhec se je že pripravila za novo vlogo

Člani slovenskih reprezentanc A v smučarskih športih so v izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije kot predstavnico športnikov izvolili 35-letno alpinko
Ilke Štuhec bo s praktičnimi izkušnjami okrepila izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije. FOTO: Voranc Vogel
Galerija
Ilke Štuhec bo s praktičnimi izkušnjami okrepila izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije. FOTO: Voranc Vogel
Š. R., STA
4. 3. 2026 | 08:28
4. 3. 2026 | 08:28
1:44
A+A-

Člani slovenskih reprezentanc A v smučarskih športih so v izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije kot predstavnico športnikov izvolili Ilko Štuhec. Kot so sporočili iz krovne zveze, gre za najuspešnejšo slovensko alpsko smučarko zadnjega desetletja.

Štuhec je v svojem programu izpostavila pomen stabilnega in strokovno podprtega okolja za doseganje vrhunskih rezultatov. Poudarila je, da športniki za uspeh potrebujejo jasno strukturo, zaupanje, strokovno podporo in odprto komunikacijo z vodstvenimi organi.

Posebej je opozorila, da vrhunski rezultati niso samoumevni, temveč so posledica dolgoročnega, sistemskega dela in sodelovanja vseh deležnikov, so še zapisali pri SZS.

»V profesionalnem športu sem na najvišji ravni pridobila ogromno izkušenj – tako v obdobjih uspehov kot tudi v času poškodb in zahtevnih odločitev. Dobro vem, kako pomembno je, da ima športnik ob sebi stabilen sistem, ki mu omogoča, da se lahko v celoti posveti svojemu cilju,« je med drugim po izvolitvi dejala 35-letna smučarka.

Štuhec bo s 1. majem nadomestila dosedanjega predstavnika športnikov, nekdanjega smučarskega skakalca Jerneja Damjana.

Sorodni članki

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Smučarski razred

Snega manj, smučarjev tudi, od kod vzeti šampione?

Smučarska zveza išče različne načine, kako ustaviti osip med mladimi. Danes je v klubih registriranih 550 tekmovalcev, pred 20 leti jih je bilo tisoč.
Simona Bandur 2. 12. 2025 | 05:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Začenja se vseslovenska akcija Mladi smučarski up

Pošta Slovenije in Smučarska zveza Slovenije spet sodelujeta skupaj v vseslovenski dobrodelni prodajni akciji Mladi smučarski upi
Promo Delo 1. 12. 2025 | 13:58
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarska zveza Slovenije

V smuku smo v vrhu, pa nimamo razmer kot Avstrija in Švica

Novi predsednik krovne smučarske organizacije Luka Steiner je ob vstopu v olimpijsko zimo zavihal rokave.
Siniša Uroševič 28. 11. 2025 | 20:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpske smučarke v Andori

Ilka Štuhec v slogu letošnje sezone: Ko se smuča na nož, se pozna vsaka napaka

Zmagovalka prvega poolimpijskega smuka v alpskem smučanju za svetovni pokal je bila Švicarka Corinne Suter. Mariborčanka 15.
27. 2. 2026 | 12:54
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Čakajo na pomoč

Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

»Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
3. 3. 2026 | 11:43
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
3. 3. 2026 | 06:07
Preberite več
Več iz teme

Komentarji

VEČ NOVIC
