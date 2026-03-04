Ilka Štuhec se je že pripravila za novo vlogo

Člani slovenskih reprezentanc A v smučarskih športih so v izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije kot predstavnico športnikov izvolili Ilko Štuhec. Kot so sporočili iz krovne zveze, gre za najuspešnejšo slovensko alpsko smučarko zadnjega desetletja.

Štuhec je v svojem programu izpostavila pomen stabilnega in strokovno podprtega okolja za doseganje vrhunskih rezultatov. Poudarila je, da športniki za uspeh potrebujejo jasno strukturo, zaupanje, strokovno podporo in odprto komunikacijo z vodstvenimi organi.

Posebej je opozorila, da vrhunski rezultati niso samoumevni, temveč so posledica dolgoročnega, sistemskega dela in sodelovanja vseh deležnikov, so še zapisali pri SZS.

»V profesionalnem športu sem na najvišji ravni pridobila ogromno izkušenj – tako v obdobjih uspehov kot tudi v času poškodb in zahtevnih odločitev. Dobro vem, kako pomembno je, da ima športnik ob sebi stabilen sistem, ki mu omogoča, da se lahko v celoti posveti svojemu cilju,« je med drugim po izvolitvi dejala 35-letna smučarka.

Štuhec bo s 1. majem nadomestila dosedanjega predstavnika športnikov, nekdanjega smučarskega skakalca Jerneja Damjana.