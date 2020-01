Ilka Štuhec: »Seveda nisem zadovoljna«

»Malo mi je žal Matthiasa, ki je smučal izvrstno. A takšen je šport.«

Miha Hrobat si je z 19. mestom v znamenitem Kitzbühlu prismučal svojo drugo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. FOTO: AFP

Norvežan Kjetil Jansrud je po debelem letu spet okusil slast zmage.

Za 1. mesto je od prirediteljev v Kitzbühlu prejel ček za 68.500 evrov.

Ilka Štuhec ni bila zadovoljna z 18. mestom v Banskem.



V Bolgariji malo hitrejši veleslalom

Mikaela Shiffrin je najbolje opravila z zelo zavito progo v Banskem. FOTO: USA TODAY Sports

V Kitzbühlu je vse v pričakovanju vsakoletnega velikega vrhunca v alpskem smučanju – jutrišnjega (z začetkom ob 11.30) moškega smuka za jubilejni 80. pokal Hahnenkamm na znamenitem Streifu. Današnje »ogrevanje« – superveleslalom – je kljub vidni napaki v srednjem delu v svojo korist odločil, ki je po novembru '18 na superG v Lake Louisu okusil slast zmage v svetovnem pokalu.Norveški as je imel v cilju 16 stotink naskoka pred rojakomin Avstrijcem, ki sta delila drugo mesto. Če ne bi domači as kmalu po štartu izgubil ravnotežje in skoraj padel, bi ogrozil slavje Jansruda.»Malo mi je žal Matthiasa, ki je smučal izvrstno. A takšen je šport,« je bilo zaradi Mayerja malo hudo Jansrudu, ki je bil toliko bolj vesel zase. »Noro je zmagati v Kitzbühlu. Za menoj je težko obdobje, v zadnjih tednih se nisem počutil najbolje. Zdaj imam spet dober občutek. Znova sem tam, kjer naj bi tudi bil,« se je 23. zmage v svetovnem pokalu, za katero je prejel ček za 68.500 evrov, veselil 34-letni Norvežan.Mayer mu je športno segel v roke. »Kljub napaki, ki se mi je prikradla v uvodnih metrih, sem upal, da bo moje smučanje zadostovalo za prvo mesto. A Kjetil je prikazal neverjetno predstavo,« je omenil 29-letni Avstrijec, ki je prevzel vodstvo v superveleslalomski razvrstitvi.V slovenskem taboru so se veselili dveh uvrstitev med dobitnike točk, največ si jih je prismučal, ki je z 19. mestom vpisal svoj drugi najboljši dosežek med svetovno elito. »Občutki so mešani, saj vem, da zmorem precej več. Pred drugim merjenjem vmesnega časa se mi je pripetila nenavadna napaka, posledično sem izgubil hitrost in nekaj mest,« je razkril 24-letni »Hrobi«.Štiri mesta za njim je pristal, prepočasna za točke pa sta bila(+ 3,00) in(+ 3,16), ki sta drug za drugim tekmo končala na 43. oziroma 44. mestu. V Kitzbühlu bo jutri težko pričakovani smuk, v nedeljo pa še slalom (10.30 in 13.30).Najboljše alpske smučarke se merijo v Banskem, kjer so pod streho spravili odpadli smuk iz Val d'Isera. Z zelo zavito progo, ki je na trenutke bolj spominjala na superveleslalomsko, če že ne celo na veleslalomsko, je najbolje opravila. Ameriški zvezdnici, ki se je veselila svoje druge smukaške zmage in skupno 65. v svetovnem pokalu, sta se najbolj približali Italijanka(+ 0,18) in Švicarka(+ 0,23). »Imela sem odličen načrt, ki sem ga izpolnila do potankosti. Smučala sem agresivno, na progi pa sem se počutila zelo dobro,« je pojasnila 24-letna Američanka.Edina slovenska tekmovalka na startuje z zaostankom 2,36 sekunde zasedla 18. mesto. »S svojim tokratnim nastopom na smuku oziroma malo hitrejšem veleslalomu, če se lahko tako izrazim, seveda nisem zadovoljna. Začela sem dobro, drugi del in zaključek pa tudi zavoljo napak, zaradi katerih nisem bila več zanesljiva, nista bila najboljša,« je ocenila 29-letna Mariborčanka, ki se nadeja, da bo po podrobnejši analizi boljši predstavi uprizorila na jutrišnjem smuku (10.15) in nedeljskem superveleslalomu (9.15).