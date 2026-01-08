  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Ilka Štuhec ostaja dobro razpoložena: Občutki so spet vzbujeni

    Slovenska tekmovalka se bo po novoletnem premoru počasi vrnila na tekme svetovnega pokala. Konec tedna jo v Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom.
    Ilka Štuhec je motivirana, olimpijske igre pa se približujejo. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Ilka Štuhec je motivirana, olimpijske igre pa se približujejo. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    M. Ru., STA
    8. 1. 2026 | 11:38
    3:06
    A+A-

    Slovenska smukaška šampionka Ilka Štuhec s pozitivno naravnanostjo pričakuje januarski del ženskih tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Specialistke za hitri disciplini so v Avstriji, kjer jih konec tedne v Altenmarkt-Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom. Štuhec z novo vzbujenimi občutki meri visoko.

    Na hribu Rogličeve drame izziv za Ilko Štuhec

    Petintridesetletnica je znova zadovoljna s svojim smučanjem. Razlog za optimizem je navdušujoč decembrski konec tedna v Savojskih Alpah, ko je bila v Val d'Iseru celo povsem blizu stopničkam. Na smuku so jo zgolj štiri stotinke sekunde ločile od delitve tretjega mesta z ameriško veteranko Lindsey Vonn. Dan kasneje je s sedmim mestom odpeljala svoj najboljši superveleslalom v zadnjih sedmih letih.

    Ilka Štuhec: To bo moja zadnja sezona, če ...

    Po Val d'Iseru je sledil božično-novoletni premor. »Obeti so dobri. V Zauchenseeju ostaja cilj dan po dan smučati dobro, kar pomeni tudi smučati hitro in uživati, tako kot sem na vseh tekmah do zdaj in verjamem, da se lahko tudi zelo dobro izide,« je za slovenske medije iz Avstrije sporočila dvakratna smukaška svetovna prvakinja.

    Praznični čas je preživela doma. V tem času je prebolela virozo. »Potrebovala sem premor, da sem se spočila in pozdravila. Pred Zauchenseejem sem trenirala praktično doma na Peci, kjer pa pogoji niso bili idealni. Smo pa vseeno naredili nekaj dobrih stvari. Kljub vsemu občutki so še vedno tu, spet vzbujeni.«

    Na francoskem snegu je Ilka Štuhec ujela dobre občutke. Ji lahko uspe tudi v Avstriji? FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Na francoskem snegu je Ilka Štuhec ujela dobre občutke. Ji lahko uspe tudi v Avstriji? FOTO: Christian Hartmann/Reuters

    Čeprav v Zauchenseeju v karieri doslej še ni stala na stopničkah, ji je proga všeč. »Je zelo raznolika, od pravzaprav vrhunskega starta s kar dobrimi pospeški športnega avtomobila in visokimi hitrostmi do šikane pred zelo strmo prelomnico, potem sledi dolga ravnina, dva velika skoka in potem ovinki v gozdu, kjer praktično skoraj ne bi bilo treba postavljati proge, ker tako ali tako samo sledi terenu,« je opisala.

    »Nekaj odsekov je z zelo velikimi hitrostmi, gre za zelo zabaven smuk s kar nekaj pomembnimi točkami in velikimi izzivi, kar pa že vse do zdaj dobro poznam in se veselim, da smo spet tukaj,« je še dejala Mariborčanka.

    Štuhec je bila na prizorišču na Solnograškem doslej dvakrat v najboljši deseterici, leta 2017 je smuk končala na petem mestu, leta 2020 pa je bila sedma. V svetovnem pokalu je doslej nabrala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 11 zmag, sedem na smukih, kar je največ med Slovenci.

    Šport  |  Zimski športi
    Velik uspeh

    Domen(ator) Prevc tretji Slovenec z zlatim orlom: Na vrsti pivo in spanec

    Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom zanesljivo osvojil novoletno turnejo in ponovil uspeh brata Petra izpred desetletja.
    Peter Zalokar 6. 1. 2026 | 17:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Najbolj reguliran operater v EU? Telekom Slovenije: pravila dušijo naložbe

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    alpsko smučanjesvetovni pokalIlka ŠtuhecsmukSlovenijasuperveleslalomMarco OdermattNicole SchmidhoferMiha Hrobatintervjusvetovni pokal v alpskem smučanjuLindsey VonnŽenski smukSvetovno prvenstvo v alpskem smučanju

    Novice  |  Svet
    Korupcija

    Kazaški oligarh nakazal milijone nekdanjemu britanskemu princu

    Andrew Mountbatten-Windsor naj bi dobil velike vsote denarja preko oligarha in podjetja, vpletenega v korupcijo.
    8. 1. 2026 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po prestopu Vatovca v SD

    Golob: Prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur

    Zaradi prestopa je nekoliko zaskrbljen, a po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji. Ta ostaja trdna in zavezana k ponovitvi mandata.
    8. 1. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nista poleteli na toplo

    Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

    Iz poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj pri nas še vedno redka, a jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti.
    8. 1. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

