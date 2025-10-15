Ilka Štuhec: To bo moja zadnja sezona, če ...

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je predstavila načrte pred novo sezono, za katero pravi, da bo njena zadnja v svetovnem pokalu. Letošnja sezona se bo zanjo začela nekoliko kasneje, saj jo prva tekmovalna preizkušnja čaka šele 12. decembra s smukom v St. Moritzu.

Poleg kasnejšega začetka sezone dvakratno svetovno prvakinjo čaka še nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini D'Ampezzo, ki bodo na sporedu februarja prihodnje leto.

»Olimpijske igre so zelo velik dogodek, ki je tudi časovno zelo blizu. Obe olimpijadi, na katerih sem nastopila do zdaj, sta bili geografsko precej bolj oddaljeni. Do tja še moramo priti. Koledar tekem je znan. Morda nas ob tem vendarle še čaka kakšna pot v Ameriko, a je to odvisno od vremenskih razmer,« je misli na novinarski konferenci v hotelu Arena v Mariboru uvodoma povedala 35-letna Mariborčanka.

Ilka bo sezono začela kasneje. FOTO: Reuters

Na vprašanje, ali je letošnja sezona njena zadnja, je Štuhčeva odgovorila pritrdilno, a vseeno pustila nekaj dvoma. »Če si ne premislim, je zadnja,« je dejala nekdanja svetovna prvakinja v smuku, ki za zdaj ne načrtuje posebne poslovilne tekme.

Velik del snežnih priprav je opravila v Ushuaii v Argentini. »Pripravljalno obdobje je bilo naporno, kar se ne nazadnje spodobi. Ni bilo zdravstvenih izzivov, zato smo lahko naredili vse, kar smo si zadali. Mislim, da smo se dobro ujeli in se hkrati imeli lepo. Imeli smo zelo dobre pogoje za trening,« je s potekom priprav v Južni Ameriki zadovoljna Ilka Štuhec.

Pred letošnjo sezono je v njeni ekipi prišlo do nekaj sprememb, saj je na mestu glavnega trenerja Denis Šteharnik zamenjal Aleša Gorzo, medtem ko se je ekipi kot trener priključil tudi Boštjan Kline.

»Priprave v Južni Ameriki so bile uspešne, kar je posledica Ilkine kondicijske pripravljenosti, za katero je imela na voljo skoraj tri mesece. V Ushuaii smo bili 24 dni in opravili 18 dni snežnih treningov. Skupaj smo naredili sedem treningov smuka in tri treninge superveleslaloma ter šest treningov veleslaloma. Zaradi nizke nadmorske višine je tam možno narediti več zavojev,« je priprave opisal Šteharnik.

V prejšnji sezoni je pokazala nekaj dobrih voženj. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Dodal je še, da je njegova varovanka naredila velik napredek, in povedal, da ekipa pred začetkom nove sezone načrtuje še petdnevne priprave na enem izmed ledenikov, pri čemer natančna lokacija še ni znana.

»Zadnji del priprav bomo opravili v Kanadi oziroma natančneje v Nakiski, kamor se bomo odpravili 8. novembra. Tam nameravamo ostati tri tedne. Če bodo razmere dopuščale, pa obstaja možnost, da bi ostali v Evropi,« je o nadaljnjem poteku priprav povedal glavni trener.

Štuhčeva sicer pravi, da se na treningih že pozna, da ni več najmlajša. »Na trenutke prihaja do kakšnih težav, a z vsem normalno shajam. Kondicijski treningi morajo biti nekoliko bolj postopni, pri čemer nas nič ne sme presenetiti,« je sklenila Ilka Štuhec, ki je v svoji karieri zabeležila 12 zmag v svetovnem pokalu in ob tem še 22-krat stala na stopničkah za zmagovalke.

Izkušena mariborska smučarka tudi to zimo načrtuje dogodek Downhillka, ki bo na sporedu 14. marca na Peci.