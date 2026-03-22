Ilka Štuhec tudi v objemu predsednika mednarodne zveze Johana Eliascha

Ilka Štuhec je danes zadnjič šla na start v vlogi tekmovalke. Njen zadnji nastop v aktivni tekmovalni karieri je bil finalni superveleslalom sezone 2025/26 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Današnji je bil 252. nastop v svetovnem pokalu.

Petintridesetletna Mariborčanka je prejšnjo soboto na Peci med smučarskim izzivom Downhilka napovedala, da bo to njena zadnja sezona v vlogi tekmovalke.

Po današnjem nastopu je končala bogato aktivno športno kariero. Slovenska šampionka se je na progo Olympiabakken pognala s startno številko 3. Nastop na superveleslalomskem finalu sezone na Norveškem si je priborila kot 21. v posebnem seštevku discipline to zimo. To je bil njen 90. superveleslalom v svetovnem pokalu.

Čeprav je šlo za zadnjo tekmo, se je Štuhec tekme lotila tako, kot edino zna, na polno. V prvem odseku je bila zelo hitra, ciljno črto pa je prevozila z zaostankom 1,01 sekunde za Američanko Keely Cashman.

Ilka Štuhec je v svoji odlični karieri osvojila enajst zmag v svetovnem pokalu, osem v smuku in tri v superveleslalomu. FOTO: Cornelius Poppe/Via Reuters

Najboljša slovenska smukačica se je po prihodu v cilj ulegla na sneg, z nasmehom na obrazu, na tribunah se je zbralo nekaj navijačev slovenske šampionke z napisi Ilka. Obkrožili so jo člani njene ekipe, trenerja Boštjan Kline, Denis Šteharnik.

Šteharnik jo je poškropil s penino in jo objel, v izteku proge se je veselila tudi mama Darja Črnko, oblečena v majico z napisom sezona 2016/17, ko je osvojila smukaški globus, in jo objela ter ji oblekla majico z napisom Edina downhIlka (The only DownhIlka), prejela je tudi šopek rož.

Slovenski športnici so se poklonili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi. Objel je predsednik mednarodne zveze Johan Eliasch. Za trenutek so prekinili tekmo in pustili Štuhec in njeni ekipi proslavljanje.

Štuhec je po tekmovalnem slovesu Tine Maze prevzela štafetno palico ter v zadnjem desetletju poskrbela za vse slovenske uvrstitve na stopničke v hitrih disciplinah med žensko elito. Na koncu je bila edina tekmovalka v hitrih disciplinah med Slovenkami.

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v letih 2017 in 2019 zapovrstjo je na tekmah svetovnega pokala zbrala 22 uvrstitev na oder za zmagovalke, 11 je bilo zmag. Zmagala je na sedmih smukih in treh superveleslalomih, kar je največ med Slovenci na tekmah v obeh hitrih disciplinah.