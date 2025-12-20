Avstrijka Cornelia Hütter je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Val d'Iseru. Slovenski tekmovalki Ilki Štuhec je uspel najboljši nastop v tej sezoni. Z zaostankom 39 stotink sekunde je zasedla četrto mesto. Za pičle štiri stotinke sekunde je zgrešila prve stopničke po marcu 2024.

Edina slovenska predstavnica na ženskih tekmah v hitrih disciplinah alpskega smučanja se je odlično znašla na prizorišču, na katerem je leta 2016 dosegla dve zmagi, takrat je slavila v smuku in alpski kombinaciji.

Prva na startu tretjega ženskega smuka v tej sezoni je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann. Štuhec je kot druga napadala čas 1:41,80 minute. Mariborčanka je bila zelo konkurenčna, v prvem (- 0,20), drugem (- 0,27) in petem sektorju (- 0,10) je bila celo najhitrejša, v cilj pa je prišla z majhnim zaostankom 13 stotink sekunde.

Naslednje smukačice so nastopile slabše, vse dokler s številko osem ni startala vodilna v tej disciplini Lindsey Vonn, ki je Štuhčevo prehitela za le štiri stotinke sekunde. Takoj za njo je odlično nastopila še Cornelia Hütter in prevzela vodstvo.

Avstrijka Cornelia Hütter pa je nato kot deveta postavila nov najboljši čas 1:41,54,. ki je obveljal za najhitrejšega. Weidle-Winkelmann je z zaostankom 26 stotink osvojila drugo mesto, Vonn (+0,35) je bila tretja, Štuhec četrta.

Triintridesetletna Avstrijka Hütter je prišla do desete zmage v svetovnem pokalu, pete smukaške, prve avstrijske ženske smukaške zmage na tem prizorišču v 49 letih po sloviti Annemarie Moser-Pröll (17.12.1978). To je rekordna 127. zmaga na ženskih smukih za Avstrijo v svetovnem pokalu, Švicarke so zbrale 99 zmag na smukih, Američanke 72.

Cornelia Hütter je prišla do prve avstrijske ženske smukaške zmage na tem prizorišču v 49 letih. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Na prizorišču v francoskih Alpah bo v nedeljo sledila še tekma alpskih smučark v superveleslalomu.

Vonn je na vrhu posebnega smukaškega seštevka po treh smukih z 240 točkami, druga je danes deseta Nemka Emma Aicher (-69), tretja Hütter (-85). Štuhec je deseta z 90 točkami (-150).

V skupnem seštevku vodi Američanka Mikaela Shiffrin (558 točk), ki smukov ne vozi. Štuhec je 29.

Petintridesetletna Mariborčanka, ki je v sezono krenila z uvrstitvama na 14. in 12. mesto v St. Moritzu, v zadnjih skoraj 21 mesecih ni bila tako dobra, kot je bila danes, kar je dobra napoved za zadnje olimpijske igre Štuhec v karieri februarja v Cortini d'Ampezzo.

Pred 638 dnevi je bila druga na finalnem smuku sezone 2023/24 v Saalbachu, smuk v Val d'Iseru je drugič po letu 2020 končala na četrtem mestu, v letih 2021 in 2023 je bila v Val d'Iseru peta. Dvakratna smukaška svetovna prvakinja (2017, 2019) ima vsega skupaj 22 uvrstitev na stopničke, od tega 11 zmag,