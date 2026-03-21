  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Ilka Štuhec zadnji smuk v karieri končala na 17. mestu

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.
FOTO: Andreas Solaro/Afp
Galerija
FOTO: Andreas Solaro/Afp
L. Š.
21. 3. 2026 | 14:14
3:40
A+A-

Italijanka Laura Pirovano je zmagovalka zadnjega ženskega smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Osemindvajsetletna smučarka je z zmago osvojila tudi prvi mali kristalni globus v karieri za osvojeni smukaški seštevek sezone. Zadnji smuk v aktivni tekmovalni karieri smučarke je odpeljala Slovenka Ilka Štuhec (17.).

image_alt
Niki Prevc se je po odlični prvi seriji v finalu popolnoma zalomilo

Pirovano je zmagala na Norveškem in si zagotovila mali kristalni globus kot najboljša smučarka sezone v tej disciplini. Po devetih smukih v iztekajoči se zimi je zbrala 536 točk in končala z 83 točkami prednosti pred Nemko Emmo Aicher in olimpijsko prvakinjo Američanko Breezy Johnson (-123).

Najboljša smukačica sezone je za tretje zmago med elito nastopila s startno številko 14 ter v cilju za 15 stotink sekunde prehitela danes drugouvrščeno Johnson. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je končala na tretjem mestu z zaostankom 25 stotink sekunde ter v seštevku smukov za zgolj dve točki zgrešila tretje mesto.

Nemka Aicher (+0,37) je s petim mestom zgrešila boj za mali kristalni globus, a še ostaja v boju za skupno zmago v seštevku vseh tekem zime. Nemka je zmanjšala zaostanek za vodilno smučarko zime Mikaelo Shiffrin, ki ima v boju za veliki kristalni globus prednost 95 točk. Američanka smukov v letošnji sezoni ne vozi.

19 let kariere in 251 nastopov med elito

Današnji smuk je bil zadnji v bogati kariere slovenske smukaške šampionke Ilke Štuhec. Nastopila je s startno številko pet ter na koncu z zaostankom 1,36 sekunde zaostala za petnajsterico, ki na finalnih tekmah sezone osvoji točke. V smukaškem seštevku svetovnega pokala je končala na 15. mestu (207 točk).

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.

Štuhec je odločitev o koncu tekmovalne poti sporočila prejšnjo soboto na Peci med Downhilko. Njena velika želja, da bi februarja v Cortini d'Ampezzo osvojila olimpijsko kolajno, bo žal ostala neuresničena.

image_alt
(PORTRET) Ilka Štuhec potrdila konec bogate kariere, »zdaj gre jokat«

Zato pa je na velikih tekmovanjih zgodovino smučanja spisala na novo, ko je kot edina Slovenka doslej na dveh članskih svetovnih prvenstvih zapovrstjo (2017, 2019) postala svetovna prvakinja v smuku.

Leta 1990 rojena Štuhec je od prvega starta v svetovnem pokalu na slalomu 17. marca 2007 v Lenzerheideju zbrala vsega skupaj 251 nastopov med elito v svetovnem pokalu. Na 22 tekmah je stala na zmagovalnem odru, enajstkrat na najvišji stopnički. Zmagala je na sedmih smukih, kar je največ med Slovenci.

Več zmag kot Mariborčanka ima v svetovnem pokalu le Tina Maze (26), 22 stopničk si deli z Matejo Svet, več sta jih zbrala le Bojan Križaj (33) in Maze (81).

Osvojila je dva mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije v najuspešnejši sezoni 2016/17, ko je z osvojenimi 1325 točkami v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu zaostala le za Američanko Mikaelo Shiffrin.

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
2. 3. 2026 | 16:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo