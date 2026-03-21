Ilka Štuhec zadnji smuk v karieri končala na 17. mestu

Italijanka Laura Pirovano je zmagovalka zadnjega ženskega smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Osemindvajsetletna smučarka je z zmago osvojila tudi prvi mali kristalni globus v karieri za osvojeni smukaški seštevek sezone. Zadnji smuk v aktivni tekmovalni karieri smučarke je odpeljala Slovenka Ilka Štuhec (17.).

Pirovano je zmagala na Norveškem in si zagotovila mali kristalni globus kot najboljša smučarka sezone v tej disciplini. Po devetih smukih v iztekajoči se zimi je zbrala 536 točk in končala z 83 točkami prednosti pred Nemko Emmo Aicher in olimpijsko prvakinjo Američanko Breezy Johnson (-123).

Najboljša smukačica sezone je za tretje zmago med elito nastopila s startno številko 14 ter v cilju za 15 stotink sekunde prehitela danes drugouvrščeno Johnson. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je končala na tretjem mestu z zaostankom 25 stotink sekunde ter v seštevku smukov za zgolj dve točki zgrešila tretje mesto.

Nemka Aicher (+0,37) je s petim mestom zgrešila boj za mali kristalni globus, a še ostaja v boju za skupno zmago v seštevku vseh tekem zime. Nemka je zmanjšala zaostanek za vodilno smučarko zime Mikaelo Shiffrin, ki ima v boju za veliki kristalni globus prednost 95 točk. Američanka smukov v letošnji sezoni ne vozi.

19 let kariere in 251 nastopov med elito

Današnji smuk je bil zadnji v bogati kariere slovenske smukaške šampionke Ilke Štuhec. Nastopila je s startno številko pet ter na koncu z zaostankom 1,36 sekunde zaostala za petnajsterico, ki na finalnih tekmah sezone osvoji točke. V smukaškem seštevku svetovnega pokala je končala na 15. mestu (207 točk).

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.

Štuhec je odločitev o koncu tekmovalne poti sporočila prejšnjo soboto na Peci med Downhilko. Njena velika želja, da bi februarja v Cortini d'Ampezzo osvojila olimpijsko kolajno, bo žal ostala neuresničena.

Zato pa je na velikih tekmovanjih zgodovino smučanja spisala na novo, ko je kot edina Slovenka doslej na dveh članskih svetovnih prvenstvih zapovrstjo (2017, 2019) postala svetovna prvakinja v smuku.

Leta 1990 rojena Štuhec je od prvega starta v svetovnem pokalu na slalomu 17. marca 2007 v Lenzerheideju zbrala vsega skupaj 251 nastopov med elito v svetovnem pokalu. Na 22 tekmah je stala na zmagovalnem odru, enajstkrat na najvišji stopnički. Zmagala je na sedmih smukih, kar je največ med Slovenci.

Več zmag kot Mariborčanka ima v svetovnem pokalu le Tina Maze (26), 22 stopničk si deli z Matejo Svet, več sta jih zbrala le Bojan Križaj (33) in Maze (81).

Osvojila je dva mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije v najuspešnejši sezoni 2016/17, ko je z osvojenimi 1325 točkami v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu zaostala le za Američanko Mikaelo Shiffrin.