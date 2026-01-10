Ilka Štuhec zapeljala v mehak sneg in bila žrtev majhnih razlik

Lindsey Vonn je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji. Enainštiridesetletna Američanka, ki je v izjemni formi ravno pred olimpijskimi igrami prihodnji mesec, je vpisala 84. zmago v karieri. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde (+0,92) iztržila 16. mesto.

Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie (+0,37), tretja mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles (+0,48).

Vonnova iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, to sezono je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ med vsemi.

Ilka Štuhec je bila konkurenčna najboljšim le v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonn. Kljub temu, da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta, na koncu je bila 16. Od tretjega mesta jo je ločilo 44 stotink sekunde.

»Danes vsekakor ni bil lahek dan,« je po kratki, a zahtevni tekmi iz Avstrije za krovno zvezo sporočila Štajerka, ki pa je v isti sapi pohvalila organizatorje.

»Glede na razmere zadnja dva dneva je čudovita zima, kar pa sicer ni ravno najboljše za smuk. Ne glede na to je organizatorjem uspelo super očistiti progo. Tekmovalna linija je bila res zelo dobra. Tu in tam, če te je zaneslo preveč ven, kot recimo mene v zadnjem delu proge, si vseeno naletel na nekaj novega mehkega snega, kar te je seveda malo upočasnilo in pomenilo izgubo časa in hitrosti,« je izzive opisala Mariborčanka.

Jutri naj bi bil na sporedu še superveleslalom, a vremenska napoved ni najbolj obetavna.