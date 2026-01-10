  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Ilka Štuhec zapeljala v mehak sneg in bila žrtev majhnih razlik

    Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku v Zauchenseeju z zaostankom manj od sekunde končala šele na 16. mestu. Zmagala je veteranka Lindsey Vonn.
    Ne najboljši dan za Ilko Štuhec v Avstriji. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Galerija
    Ne najboljši dan za Ilko Štuhec v Avstriji. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    M. Ru., STA
    10. 1. 2026 | 16:01
    2:36
    A+A-

    Lindsey Vonn je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji. Enainštiridesetletna Američanka, ki je v izjemni formi ravno pred olimpijskimi igrami prihodnji mesec, je vpisala 84. zmago v karieri. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde (+0,92) iztržila 16. mesto.

    image_alt
    Ilka Štuhec ostaja dobro razpoložena: Občutki so spet tu

    Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie (+0,37), tretja mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles (+0,48).

    Vonnova iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, to sezono je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ med vsemi.

    Ilka Štuhec je bila konkurenčna najboljšim le v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonn. Kljub temu, da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta, na koncu je bila 16. Od tretjega mesta jo je ločilo 44 stotink sekunde.

    »Danes vsekakor ni bil lahek dan,« je po kratki, a zahtevni tekmi iz Avstrije za krovno zvezo sporočila Štajerka, ki pa je v isti sapi pohvalila organizatorje.

    »Glede na razmere zadnja dva dneva je čudovita zima, kar pa sicer ni ravno najboljše za smuk. Ne glede na to je organizatorjem uspelo super očistiti progo. Tekmovalna linija je bila res zelo dobra. Tu in tam, če te je zaneslo preveč ven, kot recimo mene v zadnjem delu proge, si vseeno naletel na nekaj novega mehkega snega, kar te je seveda malo upočasnilo in pomenilo izgubo časa in hitrosti,« je izzive opisala Mariborčanka.

    Jutri naj bi bil na sporedu še superveleslalom, a vremenska napoved ni najbolj obetavna. 

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Le še en mesec do tekme leta, čas je za zasuk

    Žan Kranjec meri na vrnitev med kandidate za stopničke, Marco Odermatt sanja o zmagi št. 5 v domačem spektaklu.
    Siniša Uroševič 10. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko Smučanje

    Ilka Štuhec ostaja dobro razpoložena: Občutki so spet tu

    Slovenska smučarka se bo po novoletnem premoru počasi vrnila na tekme svetovnega pokala. Konec tedna jo v Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom.
    8. 1. 2026 | 11:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Nekoč vznesena simfonija, danes iskanje luči v predoru

    Slovenska reprezentanca en mesec pred začetkom zimskih olimpijskih iger na zelo nizki ravni dosežkov.
    Siniša Uroševič 5. 1. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Umrl je Miro Pušnik

    Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice in predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije.
    9. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Povezovanje leve sredine

    Golob na delovno kosilo vabi osmerico levosredinskih strank. Koga vse?

    Med vabljenimi parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami leve sredine se je znašla tudi presenetljiva stranka.
    Uroš Esih 9. 1. 2026 | 16:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ilka Štuhecsmukalpsko smučanjeZauchenseeLindsey Vonn

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Zauchensee

    Ilka Štuhec zapeljala v mehak sneg in bila žrtev majhnih razlik

    Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku v Zauchenseeju z zaostankom manj od sekunde končala šele na 16. mestu. Zmagala je veteranka Lindsey Vonn.
    10. 1. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Slovenske biatlonke dolgo v boju za stopničke, na koncu sedme

    Slovenske biatlonke so na štafetni tekmi v Oberhofu tekmovale odlično in bile dolgo časa celo v boju za oder za zmagovalke. Lovra Planka zaustavile smuči.
    Matic Rupnik 10. 1. 2026 | 15:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija je napadla z izstrelkom orešnik, blizu meje s Poljsko

    Prvič so uporabili hipersonični izstrelek z bojnimi glavami, zadel pa je cilj le 70 kilometrov od meje s Poljsko, članice Nata.
    10. 1. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Na domačih tleh

    Odermatt še petič zapovrstjo zmagal veleslalom v Adelbodnu, Kranjec 15.

    Domači as je ob sneženju izpeljal dve mojstrski vožnji za še peto zmago na veleslalomih v Adelbodnu po vrsti.
    10. 1. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu vse huje: gorela naj bi ena največjih mošej, zažigajo tudi Korane

    Po navedbah nadzorne skupine NetBlocks je Iran danes vstopil že v več kot 36 ur trajajoč nacionalni internetni mrk.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija je napadla z izstrelkom orešnik, blizu meje s Poljsko

    Prvič so uporabili hipersonični izstrelek z bojnimi glavami, zadel pa je cilj le 70 kilometrov od meje s Poljsko, članice Nata.
    10. 1. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Na domačih tleh

    Odermatt še petič zapovrstjo zmagal veleslalom v Adelbodnu, Kranjec 15.

    Domači as je ob sneženju izpeljal dve mojstrski vožnji za še peto zmago na veleslalomih v Adelbodnu po vrsti.
    10. 1. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu vse huje: gorela naj bi ena največjih mošej, zažigajo tudi Korane

    Po navedbah nadzorne skupine NetBlocks je Iran danes vstopil že v več kot 36 ur trajajoč nacionalni internetni mrk.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo