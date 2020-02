Ilka v Švici solidno, ne pa že vrhunsko

Crans-Montana

Smuk v Crans-Montani

Vrstni red: 1. Gut-Behrami 1:27,11, 2. Suter (obe Švi) +0,80, 3. Venier (Avs) 0,92, 4. Vlhova (Svk) 1:08, 5. Johnson (ZDA) 1;26, 6. Ortlieb (Avs) 1,32, 12. Štuhec (Slo) 1,47.



Svetovni pokal, skupno (27/39): 1. Shiffrin (ZDA) 1225, 2. Brignone (Ita) 1148, 3. Vlhova (Svk) 1121, 22. Hrovat 279, 33. Štuhec 187, 43. Robnik 130, 51. Bucik 113, 116. Ferk 5.

- Potem ko so bile nazadnje med alpskimi smučarkami v središču pozornosti pohorske lisičke na obisku v Kranjski Gorski, je zdaj spet napočil čas za zgodbo v hitrih disciplinah. Ob pogledu na stopničke smuka v Švici pa so uživali zlasti domači navijači, saj se je zmage po dobrih dveh letih veselilapred rojakinjoZa Laro je to sploh prva zmaga po dobrih dveh letih, prvič tudi, odkar se je poročila s švicarskim nogometašemje smučala v solidni podobi sezone, ko gre pri njej zlasti za vrnitev po zoprni poškodbi, staknila jo je natanko pred enim letom prav na tej progi v Crans-Montani. Zasedla je 12. mesto, tretjo uvrstitev v sezone med najboljših deset je zgrešila za desetinko. "Nastop je bil soliden, ne pa vrhunski, saj je bilo napak preveč. Ob tako majhnih razlikah, od 6. mesta me je ločilo 14 stotink, me je seveda to takoj po tekmi malce 'grizlo'," je poudarila Štajerka po smuku, s katerim so nadomestili odpovedano tekmo iz Sočija. Danes (10.30) bo tako še en smuk, jutri pa alpska kombinacija (10.30 in 13.30).