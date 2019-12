Ilka vabi na 12-urno preizkušnjo na svoj najljubši hrib

Prijave do 10. januarja 2020

Proga na Mariborskem Pohorju, najljubšem hribu Ilke Štuhec, bo urejena kot na tekmah za svetovni pokal, dan prej pa bo za nastopajoče ogled terena. FOTO: Matej Družnik/Delo

Na smučeh tudi zvezdniki

Ekipa, njen ASK Branik in Smučarsko društvo i-ski so zavihali rokave in se lotili organizacije vzdržljivostnega spektakla, ki ga bo med 16. in 18. januarjem prihodnje leto gostilo Mariborsko Pohorje, najljubši hrib dvakratne svetovne prvakinje v smuku. Pripravili so 12-urno smučarsko preizkušnjo, ki nosi ime Downhilka 12 Hours Challenge (gre za skovanko imena zmagovalke devetih tekem za svetovni pokal in njene najljubše discipline), na katero so vabljeni prav vsi ljubitelji belih strmin, od rekreativnih smučarjev do nekdanjih tekmovalcev, pa tudi aktivnih in drugih vrhunskih športnikov.Zmagovalec bo tisti, ki se bo v 12 urah največkrat spustil po hribu navzdol. Proga bo urejena kot na tekmah za svetovni pokal, dan prej bo za nastopajoče ogled terena. Na prizorišču bodo udeleženci lahko imeli spremljevalno ekipo, prostor bo tudi za servisiranje smuči, premore med vožnjami si bo vsak odrejal sam, na voljo jim bo šotor za počitek in okrepčila. Pozor! Udeleženci se bodo merili v nočnem času, kar bo še dodatno otežilo preizkušnjo, ki bo izluščila najbolj vzdržljive smučarje. Dokazovali se bodo med 20. uro in osmo zjutraj. Tekmovalci bodo morali biti vseskozi natančni in se držati pravil, saj jih bo spremljala tudi tekmovalna komisija.Ideja o vzdržljivostni preizkušnji se je porodila Ilkini mamipo vzoru nekdanje 24-urne preizkušnje v ameriškem Aspnu. »Vabila smo naslovili tudi na smučarske šole v Avstriji, Švici, Franciji, Italiji in na Hrvaškem. Naš dolgoročni cilj je, da bi Downhilka postala dogodek, prepoznan v vsej Evropi. Želimo si, da bi se Slovenija in Mariborsko Pohorje tudi z našim spektaklom uveljavila na zemljevidu destinacij smučarskega turizma,« je razkril, predstavnik za odnose z javnostjo v ekipi Štuhčeve. Zbiranje prijav so začeli 6. decembra, zadnje bodo sprejemali 10. januarja 2020. Startnina za tiste, ki se bodo prijavili do 31. decembra, znaša 50 evrov, deset evrov višja pa bo za ostale, ki se bodo prijavili v januarju. Če bo več kot 60 prijavljenih, bodo izvedli kvalifikacije z dveurnim preizkusom. Nočni spektakel pa bo imel tudi dobrodelno noto, izbrani donator bo zagotovil en evro za en krog; kolikor krogov bodo v finalu presmučali tekmovalci, toliko sredstev bo namenil eni izmed organizacij v Mariboru.Za uverturo v spektakel bodo poskrbeli vipovci z ekshibicijsko uro. Na smučeh se bodo predstavili športni zvezdniki in druga imena iz slovenskega prostora. »V Sloveniji nimamo smukaške proge, pa smo v zadnjih letih kljub temu kar uspešni v tej disciplini, zato smo se odločili, da pri nas organiziramo Downhilko, ki vsaj po imenu spominja na kraljevsko disciplino. Dvanajst ur neprestanega smučanja je velik zalogaj in obenem novost, ki bo popestrila zimsko dogajanje v Sloveniji. Prepričana sem, da bo Downhilka tudi z dobrodelnostjo dodatno motivirala številne nadobudne smučarje k udeležbi in čim boljšemu rezultatu,« se dogodka veseli Štuhčeva.