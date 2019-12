Ilka ve, kaj hoče, a tudi tekmice merijo visoko

Štuhčevi 15. čas prvega treninga

V Lake Louise, kjer se je pretekli konec tedna dokazovala moška karavana v hitrih disciplinah, so se dekleta prvič v sezoni pomerila na uradnem smukaškem treningu. Najhitrejši čas sta postavili Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie in Američanka Alice McKennis (1:52,54) pred Shiffrinovo (+0,17). Štuhčeva je zaostala 1,75 sekunde za najhitrejšo. Danes bo še drugi trening. Petkovemu smuku bo sledil še sobotni (obe tekmi bosta ob 20.30), v nedeljo pa se bodo smučarke merile v superveleslalomu (19).



Goggia iz cone udobja

Mariborčanka je dosegla 15. čas na prvem uradnem smukaškem treningu. FOTO: Usa Today Sports

Deset mesecev je minilo od poškodbe kolena, ki se bo v petek na uvodnem smuku sezone za svetovni pokal v Lake Louise po dolgem premoru spet soočila s konkurenco. Zadnji treningi v Copper Mt. na 3700 m nadmorske višine, na katerih je pilila še zadnje prvine in obudila napadalno držo za tekme, so bili nad njenimi pričakovanji. A tudi konkurenca ni počivala. Najnevarnejše ji bodo gotovo Avstrijke,inPrva postaja po poškodbi ne bi mogla biti primernejša za Štuhčevo: v Lake Louise je v zimi 2016/17 slavila premierno zmago v karieri – oziroma dve – in v nadaljevanju uprizorila najuspešnejšo sezono na svoji športni poti. S tem kanadskim prizoriščem je stkala pristen stik, a se zaveda, da so zmage le spomin, ki ji ob letošnjem štartu ne zagotavlja ničesar.Mariborčanka, ki je v minuli zimi pustila pečat z ubranitvijo naslova svetovne prvakinje v smuku in štirimi vzponi na stopničke v svetovnem pokalu (dvakrat je zmagala), ima za sabo uspešno rehabilitacijo kolena in priprave, ki jih je opravila s svojo novo ekipo. Piko na i je dobila na zadnjih treningih v ZDA, kjer se je primerjala tudi s tekmicami – Američankami, Italijankami, Nemkami in delom avstrijske reprezentance.Prav slednje so eksplodirale in prevladovale v hitrih disciplinah v minuli zimi. V smukaškem seštevku so se pred Štuhčevo zvrstilein. Najboljša smukačica minule zime Schmidhoferjeva je bila tudi druga superveleslalomistka sezone. Lani je dobila oba smuka v Lake Louise, a tudi ona se zaveda, da vrhunske izvedbe minule zime same po sebi ne zagotavljajo novih zmag. V pripravljalnem obdobju se je borila z zdravstvenimi težavami, vendar jo v postavljanju novih ciljev niso ustavile: »Rada bi storila korak naprej. Minula sezona je bila zelo dobra, a imela sem tudi uvrstitve med 10. in 15. mestom, v tej pa bi se rada vseskozi uvrščala med peterico oziroma na stopničke,« je dejala 30-letnica.Novih zmag je lačna tudi Italijanka Goggia, ki je prvi del minule zime izpustila zaradi poškodbe, v konkurenco pa se vrnila s stopničkami na treh tekmah in naslovom svetovne podprvakinje v superveleslalomu. »Ker v novi sezoni ne bo velikega tekmovanja, sem si lahko dovolila spremembo treninga v pripravljalnem obdobju. Po treh letih brutalne vadbe sem se osredotočila na nove spretnosti, motoriko in gibljivost – vse to, da bom smučarsko bolj celovita. Ni bilo lahko, vendar izbrati drugačno pot je včasih nujno. Verjamem, da tako rastemo. Ni dobro, če si ves čas v coni udobja,« je razmišljala lastnica smukaškega globusa iz sezone 2017/18 in največja tekmica Štuhčeve v sezoni 2016/17.V letu, ki je minilo od njene zadnje poškodbe, pravi, da je napredovala miselno in telesno. »Z večjim poudarkom na kakovost kot količino sem se vrnila v popolno kondicijo. Kljub štirim operacijam na kolenih se počutim zares dobro. Veliko časa je minilo, odkar sem se počutila tako zdravo in upam, da bom to zadržala, kolikor dolgo bo mogoče,« ostaja odločna in samozavestna.Zanimivo bo videti, kam lahko poseže, ki je v prejšnji zimi naredila rez in se 100-odstotno osredotočila na hitre discipline, a jo je končala daleč pod pričakovanji. Predvsem pa bodo oči uperjene v prvo ime belih strmin Shiffrinovo, ki se je v minuli zimi odrezala tudi z globusom in naslovom svetovne prvakinje v superveleslalomu. Že je poudarila, da se bo v sezoni brez velikega tekmovanja med drugim osredotočila na svoj doseg v smuku ...