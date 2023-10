Ilko Štuhec je Južna Amerika povsem prevzela

Ilka Štuhec je v Mariboru 30 dni pred smukaško uverturo predstavila načrte v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pogled v sezono je pozitivno obarvan. Navdušenje v njenem štabu gradijo na podlagi odličnih dveh mesecev priprav v Južni Ameriki. Štuhec je bila zanesljiva tudi pri hitrostih 130 oziroma 140 km na uro.

V pretekli sezoni je Štuhec doživela preporod z novim proizvajalcem smuči. Na smukih je bila štirikrat na odru za zmagovalke, dvakrat na najvišji stopnički.

V smukaškem seštevku je sezono končala kot druga, kar je bila njena druga najboljša sezona po sezoni 2016/17, v kateri je osvojila smukaški globus.

Novembra se bo hitrostna sezona začela z dolgo pričakovanimi smuki na italijansko-švicarski meji v Zermatt-Cervinii. Po klavrnem propadu lanske zamisli zaradi pretoplega vremena, naj bi tokrat le izpeljali prvo čezmejno tekmovanje v zgodovini svetovnega pokala.

Smučarke na tem novem prizorišču svetovnega pokala čakata dve tekmi, 18. in 19. novembra.

Če ne bo odpovedi, bodo smučarke nastopile na 12 smukih, 11 superveleslalomih. Predvsem v smukih bo svojo priložnost iskala in lovila najboljša slovenska tekmovalka v kraljevski disciplini alpskega smučanja. Nastopila bo tudi v superveleslalomih.

Štuhec bo v sezono krenila kot dvakratna smukaška svetovna prvakinja z 21 uvrstitvami na zmagovalni oder, od tega je bila enajstkrat na najvišji stopnički. Pri tem se ne želi ustaviti.

Priprave na južni polobli zadetek v polno

S strateškim pogledom se je znova izkazala vodja njene ekipe, njena mama Darja Črnko, ki je sprejela odločitev, da bodo poleti dva meseca priprav preživeli na južni polobli. S tem je Štuhec dobila najboljše možne razmere za vadbo na zimskem snegu in v zimskih razmerah, za razliko od vremena v Evropi, kjer se ekipe soočajo s pomanjkanjem snega.

Štuhec je pet tednov vadila v Ushuaii v Argentini, nato pa še prvič tri tedne v Corralcu v Čilu.

Ilka Štuhec je v Čilu našla mir in hitrost. FOTO: Ntb Via Reuters

»Priprave so bile zelo, zelo dolge. Prvič, ko mi je mami predstavila plan in rekla, da gremo za dva meseca v Južno Ameriko, je bilo malo obotavljanja. Pot tja je zelo dolga, ko pa si enkrat tam, stvari stečejo. Čas je res hitro minil in moram reči, da sem zelo zadovoljna s treningi, ki smo jih opravili,« je dejala Štuhec.

»Nisem si mislila, da me po vseh teh letih na vseh možnih smučiščih lahko nekaj tako preseneti, kot me je zadnja dva tedna priprav smučišče v Corralcu, kjer smo res imeli neverjetne pogoje. Včasih je 'malo fejst' pihalo ... V bistvu res ne morem verjeti, še zdaj ne, ta prostranstva, te možnosti, mir, sneg, nobene gneče, res smo lahko počeli točno to, kar smo hoteli. In to mi je v bistvu res dalo dobre občutke. Zelo sem vesela, da je sezona blizu.«

»V Ushuaii nismo dobili treningov, kot bi si želeli, v Corralcu pa. Totalno navdušenje, nobenih skal, mrež, mir, Ilka je trenirala sama. Dobili smo tudi priložnost za to, da smo jo znova navajali na hitrost. Največji problem pred vsako sezono je ta hitrostna ovira, na koncu je bila dobra tudi, ko je bila zelo hitra, na treningih je dosegala tudi hitrosti 130 oziroma 140 km na uro,« je dejala Črnko.

Štuhec se zelo veseli uvodnih dveh smukov v Zermattu. Na lestvici od 1 do 10, se Zermatta veseli »12«.

Pred uvodnim smukom se bodo na zadnji del priprav odpravili 29. t. m.. Sedem dni bodo v Zermattu, vendar ne na terenu, na katerem bodo tekmovali.