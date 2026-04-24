Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

Najboljši smučarski skakalec na svetu Domen Prevc se je po vseh opravljenih obveznostih, ki jih je imel po sijajni sezoni, v kateri je po zlatem orlu osvojil še naslova svetovnega prvaka v poletih in olimpijskega prvaka na veliki napravi ter veliki in mali kristalni globus, odpravil na zasluženi oddih v Namibijo. Kakor je razkril, je tudi med dopustom težko pri miru. V zanimivem pogovoru se je 26-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih ozrl na minulo sanjsko zimo, izpostavil je svoj najboljši skok in najbolj dragoceno lovoriko, se spomnil švicarskega kontrolorja Huberta Mathisa, ki mu ni dovolil poleteti v Oberstdorfu, in zaupal, kako gleda na legendarnega Finca Mattija Nykänena.

Ali ste medtem že dojeli, kaj vse ste osvojili v zadnjem letu dni?

»To se počasi sidra vame, verjamem, da se bo šele čez čas tudi popolnoma zasidralo. Nekako se še bolj zavedam odgovornosti, da bom moral tako delati tudi v prihodnje ...